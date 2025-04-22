ВСУ мощно контратакуют на Белгородщине 22.04.2025, 12:30

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Украина расширяет зону присутствия на территории врага.

Силы обороны Украины продолжают прикладывать усилия к расширению зоны своего присутствия на территории Белгородской области, что в стране-агрессоре России. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В эфире «Еспресо» он рассказал, что ВСУ имеют тактические успехи на территории врага. Оккупантам приходится признавать то, что в Белгородской области украинские военные успешно контратакуют их позиции в направлениях населенных пунктов Поповка-Графика и вблизи Демидовки, где продолжаются ожесточенные бои.

«Основные цели - это политическое давление на Россию, а также отвлечение оперативных резервов, в частности с Курского направления, и блокирование возможностей расширения линии боевого соприкосновения силами оперативно-тактической группировки «Белгород», действующей в интересах страны-агрессора на Сумском и Харьковском направлениях», - пояснил эксперт.

Снегирев также рассказал, что в Курской области продолжаются тяжелые бои, однако они дают положительные результаты. Например, Силам обороны Украины удалось точечно ударить по местам сосредоточения операторов БПЛА.

«В результате было уничтожено 20 операторов. Это существенный удар по возможностям противника, особенно учитывая то, что именно на этом направлении россияне массово применяют FPV-дроны на оптоволокне. Соответственно, это значительно уменьшит интенсивность атак на позиции Сил обороны Украины с использованием таких средств поражения», - добавил он.

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