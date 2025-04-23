Названы 10 лучших чаев для здоровья нервной системы 1 23.04.2025, 11:48

Эти напитки не только успокаивают.

Сейчас появляется все больше доказательств, подтверждающих утверждения о том, что определенные виды чая могут помочь естественным образом снять стресс и беспокойство. Как пишет verywellhealth.com, некоторые виды чая могут быть более полезны для психического здоровья, из-за химических соединений в растениях, которые в них используются.

1. Лавандовый чай

Лаванда широко известна своими успокаивающими свойствами. Обзор 2021 года показал, что воздействие лаванды посредством ароматерапии, чая, массажа и других методов было эффективным для снижения тревожности, депрессии и артериального давления.

А в исследовании 2020 года, посвященном влиянию лавандового чая на пожилых людей, участники пили лавандовый чай дважды в день в течение двух недель. По сравнению с контрольной группой, которая не пила лавандовый чай, у группы с лавандой были значительно снижены показатели тревожности и депрессии.

2. Ромашковый чай

В одном исследовании изучалось использование ромашки у людей с раком, которые проходили химиотерапию. Участники пили ромашковый чай один раз в день в течение двух недель. Те, кто пил чай, сообщили о значительном уменьшении симптомов депрессии по сравнению с теми, кто этого не делал. В то же время уровень тревожности существенно не изменился.

3. Зеленый чай

Небольшое исследование показало, что у студентов, пьющих зеленый чай с низким содержанием кофеина, снизились маркеры стресса по сравнению с группой плацебо. В другом исследовании с участием людей среднего возраста те, кто пил зеленый чай с низким содержанием кофеина, снизили уровень стресса и улучшили качество сна по сравнению с теми, кто пил обычный зеленый чай.

4. Чай матча

Матчу выращивают и заваривают иначе, чем другие виды зеленого чая. Эти аспекты приводят к еще более высокой концентрации соединений, таких как теанин и аргинин, что может способствовать его эффекту снижения стресса.

5. Чай ашваганда

Обзор показал, что добавки ашваганды эффективны для снижения беспокойства и стресса. В то же время исследователи менее уверены, оказывает ли чай ашваганда такое же воздействие на беспокойство и стресс, поскольку он содержит меньшую дозировку ашваганды, чем добавки.

6. Чай из страстоцвета

Многочисленные исследования показали, что употребление экстракта страстоцвета может снизить тревожность. Его противотревожное действие сопоставимо с действием препаратов, которые являются бензодиазепинами, используемыми для лечения тревожности.

Одно из более старых исследований показало, что участники, которые пили чай из страстоцвета, испытали значительное улучшение качества сна по сравнению с группой, которая пила плацебо.

7. Чай с каннабидиолом

Есть некоторые доказательства того, что коннабидиол может лечить тревожность. Одно исследование сублингвального (под язык) раствора с высоким содержанием КБД показало, что он снизил показатели тревожности на 60–70% за четыре недели.

Однако намного меньше исследований проведено по чаю с каннабидиолом, который, в зависимости от способа приготовления, может обеспечивать гораздо более низкие уровни КБД.

8. Валериановый чай

В одном исследовании людей, находящихся на гемодиализе, участники принимали либо таблетку плацебо, либо капсулу валерианы по 530 миллиграмм (мг) один раз в день в течение месяца. Группа, принимавшая валериану, значительно улучшила симптомы тревоги и депрессии, а также улучшила качество сна.

Исследований по чаю из валерианы практически нет, хотя возможно, что он может оказывать такое же противотревожное действие, как капсулы валерианы

9. Чай из кавы

Ученые предполагают, что растение кава может помочь справиться с тревогой в краткосрочной перспективе, но его не рекомендуется употреблять дольше восьми недель из-за его потенциального повреждения печени.

Возможно, что употребление чая из кавы время от времени может помочь справиться с тревогой и стрессом, но не следует пить его ежедневно или использовать его в качестве замены для лечения.

10. Мятный чай

Многочисленные исследования показали, что вдыхание эфирного масла мяты перечной может уменьшить тревогу. Поэтому возможно, что употребление чая с ароматом мяты перечной может иметь аналогичный эффект.

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