В Беларусь завезли машины российского «ядерного» ведомства 23.04.2025, 13:21

2,576

Названа причина.

В Беларусь привезли бронированные машины, принадлежащие так называемому «ядерному» управлению Министерства обороны России. Об этом свидетельствует цифровой код на регистрационных номерах техники, который заметила «Свабода» на кадрах, сделанных 3 апреля 2025 года во время репетиции парада ко Дню Победы на аэродроме Ліпкі под Минском.

Именно 12-е Главное управление Министерства обороны России, к которому, предположительно, могут относиться эти боевые машины, занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов, а также отвечает за безопасность их хранения. В его структуру входит и Служба специального контроля, отслеживающая ядерные испытания в других странах

Черные автомобильные номера, замеченные на машинах во время репетиции, используются на технике, принадлежащей вооруженным силам Российской Федерации. Двузначный цифровой код в их правом углу обозначает военный округ или род войск, за которым техника закреплена.

Цифровой код 39 согласно приказу российского министра обороны от 22 ноября 1999 года № 550 был закреплен за 12-м главным управлением МО Российской Федерации.

Этот приказ был отменен последующим приказом от 3 августа 2005 года, в котором такого перечня цифровых кодов и принадлежности их к военным ведомствам уже нет. Однако эксперты, опрошенные «Свабодай», считают, что это было сделано с целью засекречивания, а сами коды продолжают использоваться. Военные аналитики по-прежнему ориентируются на список, изложенный в первом приказе.

На кадрах с репетиции парада на аэродроме Липки 3 апреля 2025 года номера с кодом 39 стоят как минимум на двух видах техники. В обоих случаях это современные российские бронированные автомобили, которые поступили в эксплуатацию буквально в начале войны в Украине.

Первый из них — тот, что слева на снимке выше — очень похож на защищенный санитарный автомобиль «Линза» на базе КАМАЗ-53949 «Тайфун-К» от российского завода «Ремдизель». Производство началось в 2021 году, позднее машину дорабатывали. На кадрах с репетиции парада, судя по всему, новейшая версия машины. Как указано на сайте «Рособоронэкспорта», назначение автомобиля — «поиск, сбор и эвакуация раненых с поля боя, из очагов массовых санитарных потерь и техногенных катастроф».

Второй, окрашенный в пятнистый камуфляж, похож на бронированный автомобиль для перевозки военнослужащих «ВПК-Урал» или «Спартак» (АМН-590951, ВПК-59095С или АМН-59097). Разработан российской «Военно-промышленной компанией». Его начали использовать в войне в Украине примерно с осени 2022 года силы специальных операций.

На кадрах с репетиции парада на аэродроме Липки под Минском в составе парадного расчета видно порядка 15 машин «Линза» и «Спартак».

Похоже, что «Общество железнодорожников Беларуси» зафиксировало прибытие именно этих броневиков в Беларусь в ночь с 29 на 30 марта 2025 года. Тогда организация сообщила о прибытии военного эшелона из неизвестного пункта отправления в России на белорусскую станцию Орша-Центральная, где произошла смена локомотива.

Дальше, по информации «Общества железнодорожников Беларуси», из Орши эшелон доехал до станции Озерище под Минском, где его разгрузили. Он состоял из одного пассажирского вагона с российскими военными и четырнадцати специальных вагонов-платформ для перевозки бронеавтомобилей (по две машины на каждом). То есть общая численность привезенных машин может достигать двадцати восьми единиц.

«Общество железнодорожников Беларуси» также опубликовало снимок с разгрузки автомобилей, сделанный, как сообщается, в 7.30-8.00 утра 30 марта на станции Озерище под Минском.

«Свабода» геолоцировала этот снимок и проверила условия погоды в то время, все и вправду совпадает. Нам также удалось найти спутниковый снимок компании Planet Labs, сделанный примерно в 15.00 того же дня (снимок есть в распоряжении редакции). На нем виден железнодорожный состав, который стоит на станции Озерище и состоит примерно из 15 вагонов, что совпадает с информацией «Общества железнодорожников Беларуси».

Военные автомобили на снимке похожи на «Линзу» и «Спартак», описанные нами ранее. А железнодорожная станция Озерище находится непосредственно около аэродрома Липки, где эти автомобили были замечены 3 апреля на репетиции парада ко Дню Победы 9 мая.

Останутся ли все эти машины или часть из них в Беларуси после проведения парада 9 мая, неизвестно.

Ранее «Свабода» сообщала о том, как стремительно власти развивают военную инфраструктуру под Осиповичами, где, вероятно, может готовиться хранилище для российских ядерных боеприпасов. В самих Осиповичах строятся новые ангары для техники, склады, жилье для военнослужащих, здесь же находятся переданные Россией оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые это ядерное оружие могут использовать.

Все опрошенные ранее «Свабодай» военные эксперты выражали мнение, что если в Беларусь привезут ядерное оружие, все действия с ним должны осуществлять военнослужащие из 12-го главного управления Министерства обороны России.

«Надо четко понимать одну вещь, которая у меня лично не вызывает никаких сомнений: все операции с ядерными боезарядами, то ли на территории России, то ли на территории Беларуси, если вдруг они туда будут доставлены, все операции будут осуществляться исключительно 12-м главным управлением Министерства обороны России (12 ГУМО), — сказал в комментарии «Свабодзе» старший сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг. — То есть все операции — обслуживание, транспортировка боезарядов, охрана объекта и охрана периметра — все это будет делаться исключительно российскими военными. Других вариантов здесь нет».

По словам эксперта в иностранной и оборонной политике России Павла Лузина, российское руководство преследует несколько целей.

«12 ГУМО — одно из немногих мест, где остался в наличии парк современной военной техники. Так что одним выстрелом двух зайцев убивают — и посылают миру очередной сигнал о ядерном оружии в Беларуси, и всеми силами показывают, что порох в пороховницах еще остался, что не совсем на ослах и мотоциклах воюют», — говорит Павел Лузин.

Он добавляет, что появление такой техники и усовершенствование ремонтно-технической базы в Беларуси еще не означает наличия на текущий момент в Беларуси ядерного оружия.

Такую же мысль выражает и Павел Подвиг:

«В принципе появление автомобилей 12 ГУМО можно ожидать — они же должны обеспечивать охрану и защиту. Все укладывается в предположение о том, что инфраструктура для хранения боезарядов создается. Но само по себе появление техники не говорит о появлении самих боезарядов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com