Названа неочевидная привычка, помогающая худеть 23.04.2025, 13:45

Ешьте медленно.

По мнению испанского диетолога Карлоса Андреса Сапаты, для успешного похудения нужно забыть о жестких диетах и сосредоточиться на простом действии — жевании. Такой неожиданный, но эффективный совет эксперт озвучил в интервью изданию El Confidencial.

По словам врача, не стоит ограничивать себя в еде или искать «волшебные» диеты — гораздо полезнее обратить внимание на сам процесс приема пищи. Сапата рекомендует жевать каждый кусочек не менее 30 раз. Это не только улучшает работу кишечника, но и помогает съедать меньше — медленный прием пищи дает организму время распознать насыщение и предотвратить переедание.

«Если постоянно есть быстро, это может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением», — отметил специалист.

Совет диетолога перекликается с рекомендациями Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (The Spanish Agency for Food Safety and Nutrition, AESAN). Эксперты подчеркивают важность не только рациона, но и пищевых привычек в целом. По мнению членов AESAN, жевание — ключевой этап пищеварения, часто игнорируемый, но играющий важную роль в контроле аппетита и общем самочувствии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com