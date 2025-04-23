«Хотелось бы узнать у Вэнса, от каких территорий должна отказаться РФ?» 1 23.04.2025, 15:10

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Трамп не может показать себя слабым.

Встречу глав МИД Украины, Великобритании, США, Франции и Германии, которая должна была состояться 23 апреля, отложили. Переговоры по Украине состоятся между высокопоставленными чиновниками пяти стран. Накануне от поездки в Лондон отказался государственный секретарь США Марко Рубио.

О чем могут свидетельствовать эти шаги? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Эти шаги свидетельствуют только об одном: на сегодняшний день Соединенные Штаты не видят возможности, что их позицию примут Украина, Франция, Британия и Германия. Встреча фактически понижена в уровне и потеряла всякий смысл. Более того, среди чиновников, про которых говорят, и так будет присутствовать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Поэтому говорить о том, что встреча отменена из-за отсутствия украинских представителей, невозможно.

После того, как Рубио отказался ехать на эту встречу, понимая, что он не получит результата — а это произошло после резкого заявления Зеленского, который абсолютно аргументированно сказал, что мы от Крыма не отказываемся, — затем отказался Стив Уиткофф. И мы увидели, что остался один Кит Келлог, который будет просто представителем президента США, но не принимающим решения. Он будет выступать в роли посредника, который передает информацию, не больше.

Увы, но сейчас ситуация именно такова. Американцы отказались приезжать, после чего европейцы поняли, что нет смысла просто толочь воду в ступе, и тоже отказались. И теперь смысла нахождения украинской делегации в Лондоне абсолютно нет.

Все, что мы сейчас видим, — это ситуация, которая трансформируется в дальнейшую формулу: Келлог будет работать с украинской стороной, Уиткофф — с российской, а Рубио может быть своеобразным арбитром на заднем плане или третейским судьей.

Но есть же еще один вариант: если американцы не просто на словах повышают ставки, угрожая выйти из переговорного процесса, а действительно сделают это, тогда ситуация становится угрожающей для Украины.

— А насколько вообще вероятно, что США выйдут из переговорного процесса?

— Если США выходят из переговоров, они показывают свою слабость для всех, включая Россию и Китай. А Трамп на самом деле готов к чему угодно, но только не к тому, чтобы показаться слабым. Он может быть смешным, некомпетентным, агрессивным, эксцентричным, но показать себя слабым он не имеет права, потому что слабый президент США — это опасность уже для национальной безопасности. Плюс партнеры будут смотреть на это.

Думаю, что если США и будут выходить, то только под предлогом того, что не они не хотят продолжать, а что Украина и Россия не хотят идти на уступки. Заявление Джей Ди Вэнса как раз об этом: он сказал, что каждая из стран должна идти на уступки. Но в этом случае ему надо быть последовательным.

После информации, которую слили в прессу про Крым , хотелось бы узнать, от чего должна отказаться Россия. Например, от тех территорий Белгородщины и Курщины, которые находятся под контролем Украины, или Вэнс о чем-то другом говорил? Просто хотелось бы конкретики, потому что пока идет давление исключительно на Украину, а давления на Россию я не вижу.

Вот если бы сейчас ввели вторичные санкции на российскую нефть, это бы показало серьезность намерений. Это бы мотивировало Путина изменить тональность своих условий.

— Вы сказали, что ситуация станет угрожающей для Украины в случае выхода США из переговоров. Как могут развиваться события в этом случае?

— Это зависит от того, захочет ли США формально выйти или же практически. Если это формально, то они просто останавливаются, говорят, что не могут ничего сделать, и дальше идет помощь Украине, которая была подписана еще Байденом, а на Россию будут и далее продлеваться санкции. Но если они захотят полностью выйти, тогда помощь будет для нас нереальна, а санкции могут для России действительно какие-то приостановить, и это будет уже проблематично.

Нам ведь даже не санкции проблематичны, а именно то, что мы не будем получать помощь, например, в 2026-м году. Сейчас мы получаем исключительно то, что подписал Байден, а от Трампа ничего нет, и это несет определенные угрозы. Значит, на 2026-й год не планируется помощь для Украины, и вот это уже несет прямую угрозу обеспечения всех направлений: и по поставкам оружия, и по финансовой помощи.

— Накануне некоторые СМИ опубликовали возможный мирный план Трампа и предложения России. Сценарии самые разнообразные — заморозка по линии соприкосновения, отказ Киева от Крыма, европейские войска в Украине. Пойдет ли Украина на какие-то из этих шагов, где проходят красные линии?

— Красные линии проходят на уровне отказа от своих территорий. Вот это главная красная линия. Мы можем признавать, что сейчас мы не можем контролировать какие-то территории, но никогда от них не откажемся и будем делать все возможное и невозможное, чтобы вернуть их одновременно политическим, дипломатическим и военным путем.

Есть примеры той же самой Германии, которая долго и последовательно шла к тому, чтобы вернуть свои территории. Когда Советский Союз пал, а вместе с ним и Варшавский договор, после этого Германия восстановила свою территориальную целостность. Я думаю, что Украина просто должна системно работать в этом направлении.

Территории можно вернуть, и это, кстати, не только удалось Германии. Пример Азербайджана, который смог восстановить свою территориальную целостность. Вопрос в том, что отказавшись от своих территорий, Украина не просто идет на какие-то уступки, а соглашается с уничтожением международного права и фактически признает, что любой агрессор, оккупировав территорию, имеет на нее право.

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