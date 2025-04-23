Раздел «империи» опального олигарха Юрия Чижа среди его семьи продолжается 23.04.2025, 15:56

Юрий Чиж

В ГСК «Логойск» банкротится компания, управлявшая популярным рестораном.

Экономический суд Минской области открыл дело о банкротстве СООО «Гастинны маентак». Эта организация была оператором большого ресторана в горнолыжном комплексе «Логойск», принадлежащем компании «Трайпл». Решение суда опубликовано в ЕГРСБ, пишет OL.

Как следует из судебных документов, заявление о банкротстве подал «Торговый дом СЛС», который в 2024 году выкупил задолженность «Гастинного маентка» у ООО «Белситиойл» на общую сумму 50,28 тыс. рублей. Часть этой суммы должник вернул, но 38,7 тыс. еще не погашены.

В этом деле интересна не сумма долга — она незначительна, хотя у должника нет никаких активов для ее погашения. Любопытно, что практически все его фигуранты так или иначе связаны с «Трайплом» и семьей Юрия Чижа.

Например, «Белситиойл», входившее ранее в группу «Трайпл», принадлежит младшему сыну Юрия Чижа Владимиру. В 2022 году группа купила на аукционе ранее принадлежавшее «Трайплу» охотничье-рыболовное хозяйство «Маковза».

«Торговый дом СЛС» входит в SLS Group — группу компаний, специализирующихся на изготовлении строительных материалов. Это тоже бренд «Трайпла», объединивший производственные активы компании.

Интересно, что торговый дом должен «Трайплу» почти 3,8 млн рублей. Эта «дебиторка» продается на площадке ЗАО «Белреализация». Пока, кстати, безуспешно.

Можно предположить, что речь идет о продолжении раздела «империи Чижа» среди его семьи. Сам бизнесмен в 2024 году восстановил контроль над своим главным активом — компанией «Трайпл».

Горнолыжный комплекс «Логойск» в 2023 году пытались продать на аукционе за $7,4 млн, но после первой попытки торги не возобновляли. Комплекс, кстати, де-юре по-прежнему принадлежит «Трайплу».

Что же касается ресторана, судя по соцсетям, он продолжает работать и даже обещает вскоре представить клиентам новое меню.

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