Еще один частный сектор в Минске пойдет под снос

Еще один частный сектор в Минске пойдет под снос2
- 23.04.2025, 16:35
- 1,768
Проект предусматривает снос 27 усадеб и почти полутора десятков общественных зданий.
Сегодня в администрации Советского района стартовало новое общественное обсуждение. Оно предусматривает снос 27 усадеб и почти полутора десятков общественных зданий.
Это новый проект, который ограничен улицей Широкой — Логойским трактом — улицами Лукьяновича — Гало — Олешева — Максима Богдановича, пишет onliner.by.
Площадь участка, который хотят перекроить, — целых 68 га. Немалую часть этих самых гектаров занимают усадьбы. Ветхими дома не назовешь, но и «крепостями» тоже — что-то среднее.
Среди усадеб часто встречаются двухквартирники (а то и трех-). Поэтому на 27 приговоренных к сносу домов приходится 51 квартира общей площадью чуть более 3 тыс. «квадратов».
Какие усадьбы решили вычеркнуть из истории города? Дома по Широкой, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. На улице Олешева хотят снести три постройки — дома №4, 6, 8. Топографическая улица лишится дома №18, а первый Топографический переулок — домов №3, 5, 7, 9, 11. Переносимся на улицу Полиграфическую. Здесь лишними посчитали усадьбы №1, 3, 15, 17, 19, 21. Такой же статус и у дома №12 по переулку 2-му Полиграфическому.
Постройки, разделенные на две-три квартиры, очень даже просторные: примерно от 105 до 290 квадратных метров. Вероятно, расстаться с ними хозяевам будет очень непросто: семейное гнездо, в стенах этих домов выросло не одно поколение.