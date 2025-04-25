У БМЗ начались проблемы 2 25.04.2025, 11:33

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Ситуация выглядит катастрофически.

Белорусские флагманы не любят сообщать плохие новости. Несмотря на объективные и субъективные сложности Белорусский металлургический завод и в 2024-м, и в начале 2025-го рапортовал о достижениях. К примеру, об «увеличении экспорта продукции в страны вне СНГ более чем на 70% в 2024 году». Это приятнее, чем описывать проблемы на основном рынке, в России. Но теперь пришлось признать, что производство все-таки снижается, пишет planbmedia.io.

БМЗ — как все

Заместитель генерального директора по техническому развитию — главный инженер ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Николай Анелькин во время встречи с коллективом одного из подразделений предприятия заявил, что Белорусский металлургический завод «в настоящее время работает с учетом состояния мирового рынка металлургии». Его слова цитирует пресс-служба компании

Речь идет о снижении объемов производства на 10% к уровню прошлого года.

«Такой выбор диктует нам складывающаяся ситуация: сложности с логистическими цепочками и ценообразование на рынках. Выгоднее работать с меньшими объемами, чем иметь риск сработать в убыток. Часть металлолома на БМЗ поступает из Беларуси. И это для нас выгодно — как за счет качества самого лома, так и за счет небольшого расстояния доставки. А вот та часть металлолома, которую мы закупаем в разных регионах Российской Федерации, для нас обходится дороже. Санкции, война, запрет проезда к Балтийскому морю — все это увеличивает затраты на транспортировку. Поэтому мы стараемся принимать оптимальные решения, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами в первую очередь сталеплавильное производство — оно напрямую зависит от поставок металлолома. Более загружено на сегодняшний день прокатное производство, сложнее с загрузкой сталепроволочных цехов», — рассказал Анелькин.

Мы теряем прибыль

Проблемы были очевидны еще в прошлом году. Предприятие не публикует свою отчетность, ограничиваясь пиаром отдельных «достижений», вроде роста экспорта в страны вне СНГ (без указания объемов).

Однако российская отчетность доступна для анализа. Как писал Plan B., ситуация с двумя торговыми домами Белорусской металлургической компании по итогам 2024 года выглядит катастрофической. Один занимается продажей металлопродукции в России, другой заготовкой там же лома для головного производства в Жлобине. Оба в прошлом году недосчитались миллионов долларов к предыдущему году.

Торговый дом «БМЗ (Москва)» снизил выручку на 4,2% до 68,7 млрд российских рублей, а прибыль — на 98,6% до 3,7 млн российских рублей. Торговый дом «БМЗ» (С.-Петербург), занимающийся заготовкой лома, в 2024-м году увеличил выручку на 3,1% до 23,4 млрд российских рублей, а вот прибыль упала на 19,2% до 322 млн рублей.

А что с мировым рынком металлургии?

БМЗ ссылается на состояние мирового рынка. Мировой рынок стали в 2024-2025-м годах действительно сталкивается с рядом вызовов, включая снижение спроса в ключевых экономиках, избыток производственных мощностей и торговые ограничения.

Глобальное производство стали в январе 2025 года сократилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 151,4 млн тонн. Основными причинами являются снижение спроса и избыток мощностей. Цены на стальную продукцию продолжают снижаться из-за слабого спроса и высокой конкуренции.

Спрос на сталь в России продолжает снижаться, особенно в строительном секторе, из-за завершения программы льготной ипотеки и общего замедления экономики. Но там военно-промышленный комплекс остается драйвером спроса на металлопрокат, особенно на арматуру, листы и трубы, что частично компенсирует снижение в других секторах.

Всемирная ассоциация производителей стали прогнозирует рост мирового спроса на сталь на 1,2% в 2025 году. Основными драйверами роста станут развивающиеся рынки, особенно Индия и страны Юго-Восточной Азии. Но избыточные мощности все еще остаются проблемой и их объем нарастает.

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