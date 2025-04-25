В Крыму дрон ударил по дому заместителя главы Чечни
- 25.04.2025, 12:44
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Есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом.
Представители движения сопротивления «АТЕШ» заявили о попадании в Саках в дом заместителя главы Чеченской Республики Мурада Саидова, пишет «Апостроф».
«Агенты движения «АТЕШ» сообщают, что сегодня утром был прилет в Саках. Зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чеченской Республики Мурада Саидова. В результате падения БПЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом», - уточняют в сообщении.
Представители движения отмечают, что Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским целям. Именно поэтому приходят к выводу, что это очередной пример некомпетентной работы российского ПВО:
«Но это хорошее напоминание для оккупантов и их приспешников, что им пора бежать из украинского Крыма».
О попадании в дом заместителя главы Чечни написал также представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук:
«В Саках прилетело по дому заместителя председателя Чечни Мурада Саидова. Поврежден дом и авто рядом. Партизаны движения АТЕШ говорят, что это - очередной прокол российской певеО. Очередное напоминание для оккупантов: из Крыма пора бежать».