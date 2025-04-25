закрыть
25 апреля 2025, пятница, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму дрон ударил по дому заместителя главы Чечни

  • 25.04.2025, 12:44
  • 2,268
В Крыму дрон ударил по дому заместителя главы Чечни

Есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом.

Представители движения сопротивления «АТЕШ» заявили о попадании в Саках в дом заместителя главы Чеченской Республики Мурада Саидова, пишет «Апостроф».

«Агенты движения «АТЕШ» сообщают, что сегодня утром был прилет в Саках. Зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чеченской Республики Мурада Саидова. В результате падения БПЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом», - уточняют в сообщении.

Представители движения отмечают, что Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским целям. Именно поэтому приходят к выводу, что это очередной пример некомпетентной работы российского ПВО:

«Но это хорошее напоминание для оккупантов и их приспешников, что им пора бежать из украинского Крыма».

О попадании в дом заместителя главы Чечни написал также представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук:

«В Саках прилетело по дому заместителя председателя Чечни Мурада Саидова. Поврежден дом и авто рядом. Партизаны движения АТЕШ говорят, что это - очередной прокол российской певеО. Очередное напоминание для оккупантов: из Крыма пора бежать».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов
Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев