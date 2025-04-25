«Мы не колония!»: Лавров попал в скандал в Узбекистане 6 25.04.2025, 13:17

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Сергей Лавров

Российскому министру указали на его место.

Ректор узбекистанского Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратходжа высказался в ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу отсутствия надписи на русском языке на мемориале «Скорбящая мать» в Самарканде, пишет сайт kursiv.media.

Ранее Лавров во время посещения мемориала обратил внимание на то, что слова, посвященные павшим солдатам на мемориале, написаны на узбекском и английском языках. Глава МИД РФ поинтересовался, почему отсутствует надпись на русском.

По мнению ректора, каждая страна обладает суверенным правом самостоятельно определять языковую политику в отношении памятников и исторических объектов. Он подчеркнул, что подобные замечания со стороны высокопоставленных представителей других государств выглядят некорректно.

«Неправильно, что министр иностранных дел другой страны, приезжая из-за границы, критикует нас. Ведь мы не их колония!» — заявил Кудратходжа.

Он также добавил, что в случае, если подобные темы поднимаются, Узбекистан вправе обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются его граждане в России, в частности, на нарушения прав трудовых мигрантов.

«Почему наших мигрантов в России часто подвергают дискриминации? Почему, когда их права нарушаются представителями властей или полиции, никто из чиновников не реагирует? Если господин Лавров говорит о святости образа матери, ссылаясь на язык надписи, мы вправе напомнить ему, что права человека — не менее священны», — резюмировал ректор.

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