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СМИ получили текст «окончательного предложения» США для Украины и России

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  • 25.04.2025, 17:07
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СМИ получили текст «окончательного предложения» США для Украины и России

Он включает и гарантии безопасности.

США подготовили предложения по прекращению войны РФ против Украины, которые предусматривают де-юре признание Крыма российским со стороны США, отказ Украины вступать в НАТО, а также восстановление украинского контроля над Запорожской АЭС, сообщает агентство Reuters в пятницу, 25 апреля.

Агентство Reuters опубликовало текст документа, который спецпредставитель США Стив Уиткофф передал европейским чиновникам во время переговоров в Париже 17 апреля.

В документе сказано, что он является «окончательным предложением» США обеим сторонам. NV публикует перевод документа.

Прекращение огня:

постоянное прекращение огня;

обе стороны немедленно приступают к переговорам по технической реализации.

Гарантия безопасности Украины

Украина получает надежные гарантии безопасности;

специальная группа европейских государств и желающих неевропейских государств будут государствами-гарантами;

Украина не будет стремиться вступить в НАТО;

Украина может стремиться к членству в ЕС.

Территория

США де-юре признают контроль России над Крымом;

США де-факто признают контроль России над Луганском;

США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона [областей];

Украина возвращает себе территорию в Харьковской области;

Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС через контроль и управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также над Каховской ГЭС;

Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой;

Экономика

﻿﻿США и Украина реализуют экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых;

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию;

санкции против России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты;

экономическое сотрудничество США и России в сфере энергетики и других промышленных секторов.

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