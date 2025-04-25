СМИ получили текст «окончательного предложения» США для Украины и России

СМИ получили текст «окончательного предложения» США для Украины и России10
- 25.04.2025, 17:07
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Он включает и гарантии безопасности.
США подготовили предложения по прекращению войны РФ против Украины, которые предусматривают де-юре признание Крыма российским со стороны США, отказ Украины вступать в НАТО, а также восстановление украинского контроля над Запорожской АЭС, сообщает агентство Reuters в пятницу, 25 апреля.
Агентство Reuters опубликовало текст документа, который спецпредставитель США Стив Уиткофф передал европейским чиновникам во время переговоров в Париже 17 апреля.
В документе сказано, что он является «окончательным предложением» США обеим сторонам. NV публикует перевод документа.
Прекращение огня:
постоянное прекращение огня;
обе стороны немедленно приступают к переговорам по технической реализации.
Гарантия безопасности Украины
Украина получает надежные гарантии безопасности;
специальная группа европейских государств и желающих неевропейских государств будут государствами-гарантами;
Украина не будет стремиться вступить в НАТО;
Украина может стремиться к членству в ЕС.
Территория
США де-юре признают контроль России над Крымом;
США де-факто признают контроль России над Луганском;
США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона [областей];
Украина возвращает себе территорию в Харьковской области;
Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС через контроль и управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также над Каховской ГЭС;
Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой;
Экономика
США и Украина реализуют экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых;
Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию;
санкции против России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты;
экономическое сотрудничество США и России в сфере энергетики и других промышленных секторов.