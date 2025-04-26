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Трамп: Индия и Пакистан сами разберутся в споре за Кашмир

  • 26.04.2025, 1:03
Трамп: Индия и Пакистан сами разберутся в споре за Кашмир

Президент США подчеркнул, что этот конфликт «продолжается уже тысячу лет».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан сами разрешат спор о принадлежности территорий штата Кашмир, подчеркнув, что конфликт «продолжается уже тысячу лет».

«Конфликт в Кашмире продолжается уже тысячу лет, а может и больше. <...> там был ужасный день [22 апреля], 30 человек погибли <...> На этой границе напряженность существует уже 1500 лет, так что они [Индия и Пакистан] так или иначе разберутся с этим сами, я уверен», — сказал Трамп.

Конфликт между странами вызван тем, что после раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — статус исторического княжества Кашмир не был закреплен официальными соглашениями о границах, и некоторые его территории служат предметом спора двух стран.

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