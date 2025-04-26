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В Белом доме назвали очень продуктивной короткую встречу Трампа и Зеленского

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  • 26.04.2025, 13:51
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В Белом доме назвали очень продуктивной короткую встречу Трампа и Зеленского

Переговоры длились около 15 минут.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели «очень продуктивную» встречу в субботу в Риме.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

У Зеленского подтвердили, что встреча с Трампом состоялась, но не предоставили никаких подробностей. По данным ОП, встреча длилась 15 минут.

Встреча, которая стала первой после яростной ссоры в Овальном кабинете в Вашингтоне в феврале, состоялась в критический момент в переговорах, направленных на прекращение боевых действий между Украиной и Россией.

«Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную дискуссию. Более подробная информация о встрече появится позже», – сказал Стивен Чунг, директор по коммуникациям Белого дома.

Трамп, который требует от обеих сторон договориться о прекращении огня, заявил в пятницу, что состоялись продуктивные переговоры между его посланником и российским руководством, и призвал к встрече на высшем уровне между Киевом и Москвой для заключения соглашения.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как «окончательное предложение» по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов «появилась другая бумага».

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