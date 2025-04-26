Подросток из Минска хотел стать звездой соцсетей
- 26.04.2025, 14:51
Но вместо этого попал в реанимацию.
Минский «зацепер» пострадал от удара током, когда взобрался на крышу электрички в попытке повторить трюк из интернета, рассказали в УВД Миноблисполкома.
Вечером 25 апреля на железнодорожной станции Степянка в Минске два парня 17 и 18 лет забрались на крышу поезда региональных линий экономкласса. Они ехали там до остановочного пункта Садовый, где 17-летнего подростка ударило током. Мальчик упал на землю, его нашел прохожий.
Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с тяжелыми электротравмами и ожогами. Как выяснилось, подросток решил повторить трюк после просмотра видео в интернете.
В МВД напомнили: за проезд на крыше или подножке поезда предусмотрен штраф до трех базовых величин (126 рублей).
Следственный комитет проводит проверку.