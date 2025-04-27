В администрации Трампа втайне планируют новые переговоры с КНДР
- 27.04.2025, 20:22
Однако Ким Чен Ын вряд ли серьезно рассматривает идею переговоров по денуклеаризации.
Администрация президента США Дональда Трампа негласно проводит дискуссии и консультации с внешними экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с Северной Кореей.
Об этом сообщает Axios в воскресенье, 27 апреля, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника и еще три источника, знакомые с дискуссиями.
Как отмечается в материале, Трамп дал понять, что хотел бы восстановить связь с лидером КНДР Ким Чен Ыном и команда по нацбезопасности США готовится к такому сценарию.
По словам старшего научного сотрудника Института Брукингса Эндрю Йо, «обсуждения за закрытыми дверями» с участием экспертов аналитических центров, нынешних и бывших американских чиновников свидетельствуют о том, что администрация президента США рассматривает различные сценарии еще одной встречи Трампа и Кима.
В материале сказано, что на прошлой неделе посол Швеции в Северной Корее, представляющий интересы США, посетил Вашингтон для консультаций с американскими чиновниками и экспертами. Один из источников Axios сообщил, что целью его визита было в основном выяснить настроения в Вашингтоне относительно взаимодействия с Пхеньяном.
По словам директора корейской программы Stimson Center Дженни Таун, Северная Корея давно не выражает заинтересованность в переговорах с США.
«В последнее время их позиция стала менее негативной относительно перспектив переговоров, хотя ничего положительного они также не говорили», — отметила Таун.
В то же время бывший высокопоставленный американский чиновник отметил, что готовность КНДР к сотрудничеству с США будет зависеть от характера разговора.
Как отметил бывший чиновник, Ким Чен Ын вряд ли серьезно рассматривает идею переговоров по денуклеаризации, на чем были сосредоточены прошлые переговоры.