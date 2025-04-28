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Россиян лишат последних импортных лекарств в системе госмедицины

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  • 28.04.2025, 17:36
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Россиян лишат последних импортных лекарств в системе госмедицины

Об этом заявил премьер-министр РФ Мишустин.

Российские власти готовятся пойти на дальнейшее сокращение доли импортных препаратов в системе государственного здравоохранения, пишет The Moscow Times.

В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который применяется в рамках программы государственных гарантий бесплатной медпомощи, 90% лекарств должны стать отечественными, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Чтобы обеспечить людям качественную медицинскую помощь, нужны собственные эффективные лекарства, - сказал Мишустин, выступая на марафоне общества «Знание». — Главная задача — сделать доступнее для граждан передовые подходы к профилактике и лечению» (цитаты по ТАСС).

В апреле прошлого года, выступая в Госдуме РФ с отчетом о работе правительства, Мишустин рассказывал, что доля производимых внутри страны препаратов из перечня ЖНВЛП составляет 80%. Отказ от импортных лекарств будет осуществляться в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», уточнял он.

Хотя западные санкции не затронули напрямую поставки лекарств в Россию, не менее 28 иностранных фармкомпаний полностью ушли с российского рынка, а ассортимент импортных препаратов в российских аптеках сократился. Тем не менее, в 2024 году на иностранные лекарства пришлось 51% продаж в российских аптеках в рублях, и 33% — в физическом выражении (упаковках), согласно подсчетам DSM Group.

Иностранные производители по-прежнему больше продают «уникальные» позиции, в том числе оригинальные препараты, тогда как российские лекарства в большом объёме выпускаются в виде «небрендированных дженериков», пишут аналитики DMS Group.

Сокращение доли иностранных товаров в экономике было включено в новый 6-летний план Путина, представленный вскоре после инаугурации на пятый срок подряд. Одной из «национальных целей развития» Путин провозгласил снижение импорта до 17% ВВП — самого низкого уровня со времен Советского союза.

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