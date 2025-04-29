В Бобруйске после ДТП загорелся автомобиль 1 29.04.2025, 13:57

Видеофакт.

Сегодня в Бобруйске случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей загорелся. Авария произошла на перекрестке улиц Минской и Социалистической, пишет «Онлайнер».

По предварительной информации, 69-летний водитель Volkswagen Polo, выполняя поворот налево, не уступил дорогу встречному автомобилю Audi, за рулем которого находился 34-летний житель Бобруйска. Произошло столкновение.

После удара автомобиль Audi воспламенился. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и подразделение МЧС. Пожар был оперативно ликвидирован.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Все участники аварии были осмотрены медиками и отпущены домой, госпитализация никому не потребовалась.

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