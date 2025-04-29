закрыть
29 апреля 2025, вторник, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бобруйске после ДТП загорелся автомобиль

1
  • 29.04.2025, 13:57
В Бобруйске после ДТП загорелся автомобиль

Видеофакт.

Сегодня в Бобруйске случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей загорелся. Авария произошла на перекрестке улиц Минской и Социалистической, пишет «Онлайнер».

По предварительной информации, 69-летний водитель Volkswagen Polo, выполняя поворот налево, не уступил дорогу встречному автомобилю Audi, за рулем которого находился 34-летний житель Бобруйска. Произошло столкновение.

После удара автомобиль Audi воспламенился. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и подразделение МЧС. Пожар был оперативно ликвидирован.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Все участники аварии были осмотрены медиками и отпущены домой, госпитализация никому не потребовалась.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин
После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип