В Бобруйске после ДТП загорелся автомобиль

В Бобруйске после ДТП загорелся автомобиль1
- 29.04.2025, 13:57
Видеофакт.
Сегодня в Бобруйске случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей загорелся. Авария произошла на перекрестке улиц Минской и Социалистической, пишет «Онлайнер».
По предварительной информации, 69-летний водитель Volkswagen Polo, выполняя поворот налево, не уступил дорогу встречному автомобилю Audi, за рулем которого находился 34-летний житель Бобруйска. Произошло столкновение.
После удара автомобиль Audi воспламенился. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и подразделение МЧС. Пожар был оперативно ликвидирован.
К счастью, обошлось без серьезных травм. Все участники аварии были осмотрены медиками и отпущены домой, госпитализация никому не потребовалась.