Король Таиланда стал пилотом, чтобы слетать с визитом в Бутан
- 29.04.2025, 18:51
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Фотофакт.
Появились кадры с королем и королевой Таиланда, которые во время недавнего государственного визита в Бутан самостоятельно управляли своим Boeing 737-800.
Маха Вачиралонгкорн взошел на престол в 2016 году, у него за плечами служба кадровым офицером в Королевской армии Таиланда, он имеет лицензии на управление различными лайнерами, в том числе Boeing.
Как писал Reuters, королева Сутхида Вачиралонгкорн — в прошлом стюардесса Thai Airways. С будущем королем — тогда еще наследным принцем — она познакомилась, когда перешла на службу в отряд его личной охраны. Об их свадьбе стало известно во время коронации Вачиралонгкорна, тогда же его супруга была объявлена королевой.