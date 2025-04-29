Король Таиланда стал пилотом, чтобы слетать с визитом в Бутан 29.04.2025, 18:51

1,078

Фотофакт.

Появились кадры с королем и королевой Таиланда, которые во время недавнего государственного визита в Бутан самостоятельно управляли своим Boeing 737-800.

Маха Вачиралонгкорн взошел на престол в 2016 году, у него за плечами служба кадровым офицером в Королевской армии Таиланда, он имеет лицензии на управление различными лайнерами, в том числе Boeing.

Как писал Reuters, королева Сутхида Вачиралонгкорн — в прошлом стюардесса Thai Airways. С будущем королем — тогда еще наследным принцем — она познакомилась, когда перешла на службу в отряд его личной охраны. Об их свадьбе стало известно во время коронации Вачиралонгкорна, тогда же его супруга была объявлена королевой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com