закрыть
29 апреля 2025, вторник, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Король Таиланда стал пилотом, чтобы слетать с визитом в Бутан

  • 29.04.2025, 18:51
  • 1,078
Король Таиланда стал пилотом, чтобы слетать с визитом в Бутан

Фотофакт.

Появились кадры с королем и королевой Таиланда, которые во время недавнего государственного визита в Бутан самостоятельно управляли своим Boeing 737-800.

Маха Вачиралонгкорн взошел на престол в 2016 году, у него за плечами служба кадровым офицером в Королевской армии Таиланда, он имеет лицензии на управление различными лайнерами, в том числе Boeing.

Как писал Reuters, королева Сутхида Вачиралонгкорн — в прошлом стюардесса Thai Airways. С будущем королем — тогда еще наследным принцем — она познакомилась, когда перешла на службу в отряд его личной охраны. Об их свадьбе стало известно во время коронации Вачиралонгкорна, тогда же его супруга была объявлена королевой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин
После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип