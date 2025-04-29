Звезда NFL отказался приехать в Белый дом на чемпионский прием к Трампу 1 29.04.2025, 19:03

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Главная звезда победителя Супербоула отсутствовал из-за «конфликта в расписании».

Победитель Супербоула, решающего матча Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), «Филадельфия Иглз» посетила Белый дом без своей главной звезды — Джейлена Хёртса. Об этом сообщает CNN.

Президент США Дональд Трамп принял чемпионов NFL, сфотографировался с командой, пообщался с игроками, которые вручили ему майку «Иглз» с надписью Trump 47. Но на приеме не было квотербека и MVP Супербоула Хёртса, как заявил представитель Белого дома, из-за «конфликта в расписании». На прошлой неделе Хёртс уклонился от вопроса о том, будет ли он лично праздновать победу команды в Супербоуле в Белом доме.

Трамп во время своей речи похвалил Хёртса, назвав его «потрясающим парнем и потрясающим игроком», а «Иглз» — «невероятной командой».

Прием в Белом доме пропустили еще несколько игроков «Филадельфии»: Эй Джей Браун, Девонта Смит, Зак Баун, Брэндон Грэм, Джош Суит и Джален Картер.

В 2018 году, во время первого срока Трампа, «Иглз» решили не праздновать свою первую победу в Супербоуле в Белом доме, что вызвало бурю критики со стороны президента.

В прошедшем сезоне «Филадельфия» в матче за Супербоул обыграла «Канзас-Сити Чифс» со счетом 40:22.

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