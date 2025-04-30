Дроны СБУ атаковали Муромский приборостроительный завод: новые детали
- 30.04.2025, 13:06
На предприятии прогремело пять взрывов.
Ночью ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса РФ, выпускающее продукцию для ведения войны против Украины - Муромский приборостроительный завод (Владимирская область).
Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации РФ.
По словам собеседника, на заводе прогремело 5 взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, начался пожар. Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. Но, как видим, Служба безопасности решила эти санкции немного расширить.
«СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории РФ», - сообщил информированный источник в СБУ.