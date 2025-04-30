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Путин переименовал аэропорт Волгограда в «Сталинград»

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  • 30.04.2025, 20:48
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Путин переименовал аэропорт Волгограда в «Сталинград»

Диктатор РФ возвращает страну в СССР.

Диктатор России Владимир Путин подписал указ «О присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград», сообщила во вторник, 29 апреля, пресс-служба Кремля. Незадолго до этого российские информагентства передали, что Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгограда Гумрак наименование «Сталинград».

В сообщениях говорилось, что эта была просьба «жителей Волгоградской области, ветеранского сообщества, а также участников СВО». «Специальной военной операцией», или СВО, власти РФ называют войну России против Украины.

В 2018 году аэропорту Волгограда по итогам голосования в ходе всероссийского конкурса «Великие имена России» было решено присвоить имя легендарного советского летчика Алексея Маресьева, который, как сообщали федеральные телеканалы РФ, «даже потеряв ноги, продолжил громить врага в годы Великой Отечественной войны». Однако имя Маресьева так и не появилось в названии воздушной гавани. В указе Путина о присвоении 44 российским аэропортам имен выдающихся деятелей, подписанном 31 мая 2019 года, волгоградский аэропорт отсутствовал.

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