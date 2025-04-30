Во Франции показали свой аналог HIMARS 30.04.2025, 22:56

Новой РСЗО дали громкое имя.

Во Франции решили создать собственную версию реактивной системы залпового огня — аналог американской HIMARS.

Об этом сообщает Challenges.

Разработкой исключительно французской ракетной системы занимается компания Turgis Gaillard, известная своим БПЛА Aarok. Новой РСЗО дали громкое имя - Foudre (с французского - «Молния»).

Работы над Foudre продолжались уже два года и держались в секрете. Однако Challenges пообщалось с представителями Turgis Gaillard и оценило новую разработку. Публично систему покажут только летом следующего года на авиасалоне Ле-Бурже.

Сейчас система Foudre находится на очень раннем этапе разработки. Кроме того, производителям необходима помощь французского правительства, потому что у них даже не хватило денег на новое шасси для системы.

Пусковую систему установили на грузовик TRM 10000 от Renault, производство которого началось в 1985 году. Всего таких шасси было произведено около 1000 единиц на нужды вооруженных сил Франции.

Сейчас TRM 10000 до сих пор находятся на вооружении французской армии, однако были ожидания, что у конкурента HIMARS все части будут новые.

С другой стороны, у Франции нет ракет, которые можно было бы использовать в будущей РСЗО. Эксперты говорят, что необходимо иметь высокоточные ракеты с дальностью 80, 150, 300, а желательно и 500 км для того, чтобы сравниться с PrSM для HIMARS.

Turgis Gaillard предлагают использовать боеприпасы, которые разрабатываются европейскими компаниями MBDA и Safran, а также Ariane Group и Thales. А также сделать систему совместимой с индийскими ракетами для РСЗО Pinaka.

Однако европейские ракеты еще только должны пройти испытания. Поэтому пока неизвестно, когда французская Foudre сможет их использовать. Так что до конца десятилетия, вероятно, придется покупать ракеты к «Молнии» у Индии.

Напомним, что HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), с которой хотят конкурировать французы, — это высокомобильная реактивная артиллерийская система, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Она использует высокоточные ракеты, такие как GMLRS, способные поражать цели на расстоянии до 80 км, а также ракеты ATACMS, которые могут уничтожать объекты на дистанциях до 300 км.

Главным преимуществом HIMARS является его мобильность — система установлена на колесном шасси, что позволяет быстро менять позиции после нанесения удара, избегая вражеского ответного огня.

Система HIMARS доказала свою эффективность на поле боя, в частности во время боевых действий в Украине.

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