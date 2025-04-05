Германия придумала неожиданный ответ на пошлины Трампа 5.04.2025, 15:21

1,958

Может потребовать вернуть 1200 тонн золота.

В Германии рассматривают возможность вывода своих золотых резервов, хранящихся в США, из-за усиливающихся сомнений в надежности Вашингтона как экономического партнера.

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на информированные источники.

Речь идет о 1200 тоннах золота, размещенных в хранилище Федерального резервного банка в Нью-Йорке. Эти резервы принадлежат Германии и являются частью ее крупнейшего после США золотого запаса, общий объем которого составляет 3375 тонн. Стоимость немецкого золота, хранящегося в Соединенных Штатах, сейчас превышает 113 миллиардов евро.

По данным Bild, высокопоставленные представители Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавит следующее правительство ФРГ, начали обсуждение вопроса о перемещении золотого резерва из США — в частности, во Франкфурт или иные европейские хранилища. Причиной послужила обеспокоенность непредсказуемым курсом Дональда Трампа, особенно после объявления о введении новых торговых пошлин в отношении ряда стран, включая государства Евросоюза.

До недавнего времени размещение части немецких резервов в США считалось разумной и прагматичной стратегией: в случае финансового кризиса это позволяло бы Берлину быстро получить доступ к долларовой ликвидности. Однако введение Вашингтоном новых тарифных барьеров поставили под сомнение надежность прежних расчетов, отмечает Bild.

В ответ на запрос издания Бундесбанк заявил, что не видит причин для беспокойства относительно сохранности своих активов в США. В комментарии регулятор заявил: «Мы абсолютно не сомневаемся в том, что Федеральный резервный банк в Нью-Йорке остается надежным и заслуживающим доверия партнером для хранения наших золотых резервов».

Дональд Трамп ввел новые пошлины на импортные товары 2 апреля. Базовая ставка составит 10% на всю импортируемую продукцию, однако для отдельных стран действуют значительно более высокие тарифы. Например, 34% для Китая, 46% — для Вьетнама, 20% — для стран Евросоюза. В отношении России и Беларуси пошлины не вводились.

Трамп охарактеризовал свое решение как акт «экономической независимости», добавив, что эти меры направлены на восстановление конкурентоспособности американской экономики. Вскоре, однако, американский президент сообщил, что готов к диалогу по тарифам, а 5 апреля стало известно, что Белый дом начал переговоры с Вьетнамом, Индией и Израилем о возможных торговых соглашениях, которые позволили бы смягчить ранее введенные пошлины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com