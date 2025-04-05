Newsweek: Тарифы Трампа больно ударили по России 3 5.04.2025, 16:33

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Исключение РФ из списка тарифицируемых стран не помогло.

Россия стала одной из немногих стран, которые полностью избежали новых пошлин на поставки товаров в США. Однако даже косвенный эффект оказался ощутимым для российской экономики, пишет Newsweek (перевод - «Униан»).

После того, как Дональд Трамп развязал мировую тарифную войну, на российских фондовых биржах произошел обвал. Так, капитализация компаний Московской биржи (MOEX) снизилась на 23,7 миллиарда долларов. Индекс MOEX Russia, который отслеживает 43 крупнейшие публичные компании России, потерял 8% за неделю, что является самым большим падением с сентября 2022 года, когда объявление Путина о массовой мобилизации всколыхнуло рынки.

В частности просели в цене акции таких российских гигантов как «Сбербанк» (5,2%), «Газпром» (4,9%), металлургический и угольный гигант «Мечел» (7%) и газовая компания «Новатэк» (5,4%).

Как поясняют аналитики, трамповские тарифы, вероятно, приведут к охлаждению мировой экономики и сокращению спроса на нефть, а следовательно и цен на нее. А это уже ударит по России.

Кроме опосредованного эффекта от глобальных тарифов Трампа, на российскую биржу повлияли планы ОПЕК увеличить добычу нефти в мае более чем втрое. Так ОПЕК хочет компенсировать негативное влияние американских пошлин: продавать больше нефти, чтобы получать те же деньги. А это приведет к еще большему снижению цены на нее.

Сокращение нефтяных доходов станет огромной проблемой для Кремля, которому надо как-то финансировать войну и платить по долгам, которые правительство уже набрало за время войны.

- Масштабный кризис разворачивается на наших глазах, - заявил Евгений Коган из Высшей школы экономики в Москве.

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