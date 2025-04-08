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ВСУ взяли в плен китайцев, воевавших на стороне России

  • 8.04.2025, 16:59
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ВСУ взяли в плен китайцев, воевавших на стороне России

Зеленский требует объяснений от Пекина.

ВСУ взяли в плен двух китайцев, воевавших на стороне России. Они попали в плен к украинским военным во время боев в Донецкой области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также сказал, что ожидает реакцию китайского правительства на этот инцидент.

«Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать», — заявил Зеленский.

Зеленский также отметил, что, по его информации, китайцев в российской армии значительно больше двух. Все факты выясняются — работают ВСУ, разведка, СБУ и т.д.

«Вовлечение Россией еще и прямо или косвенно Китаю в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир», — отметил президент Украины. Пленные китайцы сейчас находятся в СБУ.

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