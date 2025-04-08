В Беларуси стало больше регионов, где запретят продажу алкоголя
- 8.04.2025, 17:11
Приобрести любой вид спиртного будет невозможно во всех магазинах.
В стране становится все больше мест, где перестанут продавать алкогольную продукцию. Приобрести горячительные напитки нельзя будет как в крупных, так и небольших торговых объектах, однако всегда есть исключения из правил, пишет «Точка».
Наливать будут в кафе, ресторанах, барах и всех объектах, которые попадают в категорию общественного питания. А предстоящие ограничения на реализацию алкоголя имеют временный характер.
Так, согласно новому постановлению, в Беларуси стало больше регионов, где запретят продажу спиртного.
Ожидается, что уже 24 мая на территории Брестского района с 00:00 до 24:00 алкоголь попадет под запрет из-за проведения мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ.
В следующий раз спиртное нельзя будет приобрести уже 13 июня. Это связано с проведением выпускных вечеров. Здесь ограничения будут действовать с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня.
Где еще не будут продавать алкоголь
Запрет на продажу алкоголя добрался и до областных центров Беларуси. К акции «День трезвости» присоединились еще три района страны.
Первым из областных центров за здоровый образ жизни выступил Могилев. Именно здесь в магазинах временно прекратят продавать алкоголь 24 мая и 13 июня 2025-го с 00:00 до 24:00.
Нельзя будет приобрети спиртное в эти дни и в нескольких городах области. Уже присоединились к акции Бобруйск, Дрибинский, Шкловский, Кировский и Горецкий районы. В последнем нельзя будет купить спиртное с 12:00 до 24:00 24 мая, 1 июня, с 00:00 до 24:00 13 июня, с 12:00 до 24:00 1 сентября.
Витебская область также присоединится к акции. В Бешенковичском районе с 07:00 до 23:00 13 июня и 1 сентября вводят запрет на распространение алкогольной продукции.
В Миорском районе ее не будут продавать с 00:00 до 24:00 7 апреля и 24 мая, с 17:00 до 24:00 13 июня, с 00:00 до 24:00 1 сентября и 3 октября.