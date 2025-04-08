В Беларуси стало больше регионов, где запретят продажу алкоголя 8.04.2025, 17:11

Приобрести любой вид спиртного будет невозможно во всех магазинах.

В стране становится все больше мест, где перестанут продавать алкогольную продукцию. Приобрести горячительные напитки нельзя будет как в крупных, так и небольших торговых объектах, однако всегда есть исключения из правил, пишет «Точка».

Наливать будут в кафе, ресторанах, барах и всех объектах, которые попадают в категорию общественного питания. А предстоящие ограничения на реализацию алкоголя имеют временный характер.

Так, согласно новому постановлению, в Беларуси стало больше регионов, где запретят продажу спиртного.

Ожидается, что уже 24 мая на территории Брестского района с 00:00 до 24:00 алкоголь попадет под запрет из-за проведения мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ.

В следующий раз спиртное нельзя будет приобрести уже 13 июня. Это связано с проведением выпускных вечеров. Здесь ограничения будут действовать с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня.

Где еще не будут продавать алкоголь

Запрет на продажу алкоголя добрался и до областных центров Беларуси. К акции «День трезвости» присоединились еще три района страны.

Первым из областных центров за здоровый образ жизни выступил Могилев. Именно здесь в магазинах временно прекратят продавать алкоголь 24 мая и 13 июня 2025-го с 00:00 до 24:00.

Нельзя будет приобрети спиртное в эти дни и в нескольких городах области. Уже присоединились к акции Бобруйск, Дрибинский, Шкловский, Кировский и Горецкий районы. В последнем нельзя будет купить спиртное с 12:00 до 24:00 24 мая, 1 июня, с 00:00 до 24:00 13 июня, с 12:00 до 24:00 1 сентября.

Витебская область также присоединится к акции. В Бешенковичском районе с 07:00 до 23:00 13 июня и 1 сентября вводят запрет на распространение алкогольной продукции.

В Миорском районе ее не будут продавать с 00:00 до 24:00 7 апреля и 24 мая, с 17:00 до 24:00 13 июня, с 00:00 до 24:00 1 сентября и 3 октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com