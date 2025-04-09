Астрономы обнаружили новую яркую зеленую комету 2 9.04.2025, 16:32

Ее можно увидеть невооруженным глазом.

Новая комета получила название SWAN25F и ее обнаружил астроном-любитель на изображениях космического аппарата SOHO, который изучает Солнце. Эта зеленая комета приближается к нашей звезде и уже ее можно наблюдать с помощью бинокля или телескопа. Предполагается, что скоро новую комету можно будет увидеть даже невооруженным глазом, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Астроном-любитель Майкл Маттиаццо из Австралии обнаружил новую комету, получившую название SWAN25F 1 апреля, когда изучал фотографии космоса, сделанные зондом SOHO. Эта комета имеет ярко зеленый цвет и хвост и летит к Солнцу, чтобы взоре оказаться в ближайшей точке к нашей звезде на своей орбите. Эту комету уже можно увидеть в ночном небе с помощью бинокля или телескопа.

Хотя существование новой кометы подтвердили несколько профессиональных астрономов, она все еще не официально признана Центром малых планет, организацией, которая систематизирует данные наблюдений за малыми телами в Солнечной системе.

Пока что астрономы точно не знают ни размера, ни происхождения, ни скорости, ни точной орбиты этой кометы. Тем не менее предварительные наблюдения показывают, что SWAN25F подлетит на самое близкое расстояние к Солнцу 1 мая, когда она будет находится на расстоянии примерно 50 млн км от нашей звезды. Это в три раза меньше, чем расстояние между Землей и Солнцем.

Астрофотографы по всему миру уже начали делать потрясающие снимки зеленой кометы. Исходя из этих снимков ученые сделали вывод, что комета имеет длинный хвост, что довольно необычно для кометы, которая находится еще далеко от Солнца, хотя точное расстояние пока неизвестно. Зеленый цвет комете придает диуглерод, то есть форма углерода, в котором атомы связаны друг с другом двойной связью.

Наблюдения за кометой показывают, что изначально она имела звездную величину +10, но теперь ее яркость увеличилась и она уже имеет звездную величину +8. Чем ярче комета, тем меньше ее звездная величина.

Ученые считают, что комета SWAN25F будет становится все ярче по мере приближения к Солнцу и она может иметь звездную величину +5 в конце апреля, таким образом ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Но положение кометы таково, что она находится близко к горизонту на ночном небе, что может усложнить ее наблюдение.

Астрономы продолжают следить за новой кометой, чтобы получить больше информации о ней. Пока что комету можно наблюдать перед рассветом.

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