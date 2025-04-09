закрыть
9 апреля 2025, среда, 20:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вольфовичу в Поставском районе показали странное оружие для противовоздушной обороны

11
  • 9.04.2025, 19:47
  • 4,204
Вольфовичу в Поставском районе показали странное оружие для противовоздушной обороны

Госсекретарю Совбеза представили раму из четырех автоматов АК-74.

Во время визита госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича в Поставский район чиновнику провели экскурсию по заранее подготовленным позициям подразделения войск территориальной обороны. Видное место на одной из позиций заняла странная установка из четырех обычных автоматов АК-74, закрепленных на металлической конструкции дулами вверх. Что это за сооружение, для чего оно предназначено и насколько эффективным может быть для военных?

Установка, которую показали генерал-лейтенанту Вольфовичу, состоит из двух металлических рам, которые соединены шарнирами и закреплены на вертикальной стойке. На верхней раме — четыре советских автомата АК-74 (основное стрелковое оружие белорусской армии). Автоматы, похоже, не приварены, более того — их прикрепили, видимо, совсем недавно: ремни на них болтаются, то есть не только не сняты, но даже не зафиксированы у корпуса, пишет «Зеркало».

В нижнюю раму вставлены два деревянных бруса. На фото заметно, что сверху над брусьями есть тонкая металлическая решетка. Скорее всего, создатели хотели защитить оператора этой установки от небольших гранат, сбрасываемых с беспилотников. Решение спорное: даже если такая граната взорвется, застряв в этой решетке или отскочив от нее и упав поблизости, радиуса разлета ее осколков вполне хватит для незадачливого стрелка. Но, возможно, решетка нужна, чтобы положить ветки или натянуть сетку для маскировки. Впрочем, в таком случае ее бы, скорее всего, задействовали при создании декораций для визита Вольфовича.

Рама с автоматами может вращаться по кругу, возможно, на все 360 градусов. Об этом говорит то, что вокруг установки мешки с песком расположены так, чтобы можно было вести круговой обстрел. Рама также вращается по горизонтальной оси, благодаря чему можно вести огонь вверх под большим углом — примерно до 75 градусов.

Все это позволяет предположить, что устройство создано как система противовоздушной обороны. Четыре автомата, стреляющие одновременно, дают высокую плотность огня. Теоретически это увеличивает шансы одиночного стрелка попасть в дрон, а может быть, даже в низколетящий самолет или вертолет. Но современные ударные вертолеты и боевые самолеты, распространенные в Европе, как правило, имеют защиту от пуль легкого стрелкового оружия. Поэтому главная мишень для такой установки, скорее всего, беспилотники.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов, «Обозреватель»
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип