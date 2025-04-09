Вольфовичу в Поставском районе показали странное оружие для противовоздушной обороны 11 9.04.2025, 19:47

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Госсекретарю Совбеза представили раму из четырех автоматов АК-74.

Во время визита госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича в Поставский район чиновнику провели экскурсию по заранее подготовленным позициям подразделения войск территориальной обороны. Видное место на одной из позиций заняла странная установка из четырех обычных автоматов АК-74, закрепленных на металлической конструкции дулами вверх. Что это за сооружение, для чего оно предназначено и насколько эффективным может быть для военных?

Установка, которую показали генерал-лейтенанту Вольфовичу, состоит из двух металлических рам, которые соединены шарнирами и закреплены на вертикальной стойке. На верхней раме — четыре советских автомата АК-74 (основное стрелковое оружие белорусской армии). Автоматы, похоже, не приварены, более того — их прикрепили, видимо, совсем недавно: ремни на них болтаются, то есть не только не сняты, но даже не зафиксированы у корпуса, пишет «Зеркало».

В нижнюю раму вставлены два деревянных бруса. На фото заметно, что сверху над брусьями есть тонкая металлическая решетка. Скорее всего, создатели хотели защитить оператора этой установки от небольших гранат, сбрасываемых с беспилотников. Решение спорное: даже если такая граната взорвется, застряв в этой решетке или отскочив от нее и упав поблизости, радиуса разлета ее осколков вполне хватит для незадачливого стрелка. Но, возможно, решетка нужна, чтобы положить ветки или натянуть сетку для маскировки. Впрочем, в таком случае ее бы, скорее всего, задействовали при создании декораций для визита Вольфовича.

Рама с автоматами может вращаться по кругу, возможно, на все 360 градусов. Об этом говорит то, что вокруг установки мешки с песком расположены так, чтобы можно было вести круговой обстрел. Рама также вращается по горизонтальной оси, благодаря чему можно вести огонь вверх под большим углом — примерно до 75 градусов.

Все это позволяет предположить, что устройство создано как система противовоздушной обороны. Четыре автомата, стреляющие одновременно, дают высокую плотность огня. Теоретически это увеличивает шансы одиночного стрелка попасть в дрон, а может быть, даже в низколетящий самолет или вертолет. Но современные ударные вертолеты и боевые самолеты, распространенные в Европе, как правило, имеют защиту от пуль легкого стрелкового оружия. Поэтому главная мишень для такой установки, скорее всего, беспилотники.

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