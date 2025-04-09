ВСУ уничтожили танк, БМП, мотоцикл, орудие и склад с БК россиян Харьковщине
9.04.2025, 22:38
Видео.
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения ББС отработали по врагу на Харьковщине. Бойцы ударили в танк, БМП, мотоцикл, орудие и антенну оккупантов. Украинские воины нашли живую силу противника и нанесли удары, а также уничтожили склад с БК.
Видео работы украинских защитников обнародовали в телеграм-канале «Бутусов Плюс».
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