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ВСУ уничтожили танк, БМП, мотоцикл, орудие и склад с БК россиян Харьковщине

  • 9.04.2025, 22:38
ВСУ уничтожили танк, БМП, мотоцикл, орудие и склад с БК россиян Харьковщине

Видео.

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения ББС отработали по врагу на Харьковщине. Бойцы ударили в танк, БМП, мотоцикл, орудие и антенну оккупантов. Украинские воины нашли живую силу противника и нанесли удары, а также уничтожили склад с БК.

Видео работы украинских защитников обнародовали в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

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