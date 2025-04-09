ВСУ уничтожили танк, БМП, мотоцикл, орудие и склад с БК россиян Харьковщине 9.04.2025, 22:38

Видео.

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения ББС отработали по врагу на Харьковщине. Бойцы ударили в танк, БМП, мотоцикл, орудие и антенну оккупантов. Украинские воины нашли живую силу противника и нанесли удары, а также уничтожили склад с БК.

Видео работы украинских защитников обнародовали в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

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