Что будет, если каждый день есть огурцы 5 1.05.2025, 16:12

Названы семь полезных свойств.

Огурцы очень питательны, они содержат множество необходимых витаминов, минералов и большое количество воды. Благодаря этому они помогают предотвратить обезвоживание. Кроме того, они низкокаллорийны и почти не содержат жиров, холестерина и натрия, пишет verywellhealth.com.

Вот какие преимущества для здоровья обеспечивают огурцы:

Помогают поддерживать водный баланс. Огурцы на 96% состоят из воды, по этому показателю они сопоставимы с салатом. Это отличный способ поддерживать уровень гидратации.

Укрепляют кости. Огурцы богаты витамином K, который важен для здоровья костей. Исследования показали, что низкий уровень витамина K связан с повышенным риском переломов.

Снижают риск развития рака. Огурцы содержат полифенолы - растительные соединения с антиоксидантными свойствами, называемые лигнаны. Они обладают рядом полезных эффектов, включая снижение риска некоторых видов рака. Исследования показали, что у женщин в постменопаузе, потреблявших больше лигнанов, была ниже смертность от рака груди и других причин.

Поддерживают здоровье сердца. Огурцы содержат флавоноиды - фитонутриенты, полезные для сердечно-сосудистой системы.

Регулируют уровень сахара в крови. Огурцы обладают антигипергликемическим действием - они помогают снижать уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для людей с диабетом, у которых нарушено производство и использование инсулина. Огурцы могут стать полезной частью диеты при диабете.

Снижают воспаление. Огурцы хорошо известны своими противовоспалительными свойствами, особенно при внешнем применении. Люди часто используют ломтики огурца, чтобы уменьшить отёки под глазами или успокоить кожу после загара. Исследования показывают, что противовоспалительное действие огурца связано с ингибированием определённых ферментов и влиянием на сигнальные пути клеток.

Поддерживают здоровье кожи. Употребление огурцов помогает уменьшить кожные высыпания и инфекции. Они обладают очищающим эффектом, успокаивают раздражение (в том числе солнечные ожоги), охлаждают кожу и уменьшают отёки.

Вот почему полезно есть огурцы. Однако, несмотря на все полезные свойства, некоторым людям стоит ограничить потребление огурцов или исключить их вовсе, если у них есть: проблемы с пищеварением, нарушения свертываемости крови, аллергии.

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