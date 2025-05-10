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Один из известнейших минских кинотеатров закрыли

  • 10.05.2025, 11:54
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Один из известнейших минских кинотеатров закрыли

Стало известно, что там будет находиться.

1 мая Минске закрыли один из самых известных кинотеатров — «Дом кино», который многие помнят еще под старым названием «Партизан». Здание передали в распоряжение провластного Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ). Теперь стало известно, что там будет находиться, пишет телеграм-канал «Священный Белавуд».

Закрытый кинотеатр преобразуют в «Дом молодежи». «Священный Белавуд» получил рендер фасада будущего проекта. Как сообщает источник паблика, часть сотрудников «Дома кино» ушла работать в другие госкинотеатры, остальные уволились.

Когда кинотеатр будут перестраивать в «Дом молодежи» и сколько это продлится, пока неизвестно.

«Дом кино» с 2005 года располагался в здании бывшего кинотеатра «Партизан» и был популярным местом отдыха в Минске. После ремонта получил новое название и современное оборудование, включая зал на 584 места и систему Dolby Digital EX. Здесь демонстрировали фестивальные картины международного и белорусского кино.

«Дом кино» находилось в муниципальной собственности унитарного предприятия «Киновидеопрокат».

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