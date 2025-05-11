В Беларуси — очередной антирекорд на рынке труда 14 11.05.2025, 11:31

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Дефицит кадров растет шокирующими темпами.

В Беларуси продолжает расти дефицит кадров. На 11 мая в целом по стране требуется чуть больше 205 тысяч работников. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий, пишет «Зеркало».

В целом по стране на 11 мая требуется 205 060 работников. Напомним, отметку в 200 тысяч количество вакансий превысило во второй половине апреля этого года.

Больше всего кадров сейчас нужно в Минске — 56 555. Для сравнения: на 14 февраля в столице было 51,9 тыс. предложений для соискателей. Напомним, ранее в Минтруда обращали внимание на то, что в Минске требуется больше всего работников — около четверти от всех вакансий по стране. Особенно нужны в столице кадры в сфере IT, торговле и медицине.

В Беларуси — очередной антирекорд на рынке труда

В целом по стране на 11 мая требуется 205 060 работников.

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