Дефицит кадров в России установил новый рекорд 12.05.2025, 20:11

Российским компаниям не хватает 2,6 млн сотрудников.

Российским компаниям не хватает 2,6 млн сотрудников, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Высшей школы экономики. Такой дефицит был зафиксирован по итогам 2024 года. Показатель вырос на 17% и стал рекордным. Фактически на каждого действующего работника приходился один требуемый.

Наибольший кадровый голод наблюдается в обрабатывающей отрасли — 391 тыс. человек, в торговле — 347 тыс. и на транспорте — 219 тыс. Здесь соискателям готовы платить более 100 тыс. рублей — в 1,5 раза выше среднего по России.

Авторы исследования связывают рост числа вакансий в рабочих специальностях с сокращением потока трудовых мигрантов, обвалом рубля и влиянием «ряда экономических шоков». При этом среди квалифицированных специалистов наиболее востребованными являются инженеры, ученые, педагоги и врачи.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2024 году увеличилась на 20% — до 88 тыс. рублей. Это рекордный годовой прирост при официальной инфляции в 9,5%. Экономическая активность населения также показала максимум: занятость среди россиян старше 15 лет составила 61%. Уровень безработицы при этом начал расти впервые с 2023 года, увеличившись с 2,3% в декабре до 2,4% в январе.

Наибольший прирост спроса на рабочие руки наблюдается в промышленности, отмечает научный сотрудник центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. По его словам, это объясняется уходом ряда западных компаний из России после начала войны в Украине, санкциями и импортозамещением. Еще один лидер по приросту спроса — торговля, добавляет эксперт.

Проблема дефицита кадров в России обострилась после вторжения в Украину в 2022 году. В первый год боевых действий на фронт были отправлены 300 тыс. трудоспособных мужчин, а в последующие два — еще 740 тыс. Помимо этого, от 650 тыс. до 1,1 млн россиян бежали от мобилизации и войны. Тем временем ударившие по экономике санкции спровоцировали падение рубля. Это, а также ужесточение миграционного законодательства после теракта в «Крокус сити холле», привело к оттоку граждан стран Центральной Азии. Кроме того, фокус соискателей сместился на более прибыльные и простые отрасли — например, службу доставки и такси, а также оборонные заводы, зарплаты на которых выше, чем на гражданских предприятиях.

При этом властям никак не удается исправить демографическую ситуацию, которую в Кремле называли «катастрофической». По итогам 2024 года естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и родившихся, увеличилась более чем на 20% и достигла 596,2 тыс. человек. Росстат прогнозирует, что ежегодно население страны будет сокращаться на 0,5 млн человек.

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