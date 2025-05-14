Сырский доложил Зеленскому о ситуации фронте 14.05.2025, 20:34

ВСУ ведут бои в Курской и Белгородской областях.

Украинские воины продолжают вести боевые действия на территории России. Они активны в Белгородской и Курской областях.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации на фронте. Его доклад коснулся всех направлений.

По словам Зеленского, каждые сутки на фронте более сотни боев. Самыми тяжелыми остаются Покровский и другие направления в Донецкой области.

«Мы продолжаем наши активные действия на Курщине и в Белгородской области — мы защищаем превентивно украинское пограничье», - подчеркнул президент.

Он уточнил, что все боевые действия — это не выбор Украины, а оборона против оккупанта.

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