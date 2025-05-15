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Мировые цены на нефть резко изменились

  • 15.05.2025, 10:36
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Мировые цены на нефть резко изменились

На котировках сказались ожидания заключения сделки между США и Ираном.

В четверг, 15 мая, мировые цены на нефть упали более чем на 1 доллар. На котировках «черного золота» сказались ожидания заключения ядерной сделки между США и Ираном (что означает снятие санкций с последнего), а также увеличение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть эталонной марки Brent упали на $1,49, или на 2,3% – до $64,60 за баррель. Тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на $1,46, или на 2,3% – до $61,69.

«Новые продажи были вызваны ожиданиями того, что ядерное соглашение между США и Ираном ослабит недавно ужесточенные американские санкции в отношении Ирана, что может сказаться на мировом балансе спроса и предложения на нефть», – сказал экономист Nomura Securities Юки Такашима.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что королевство полностью поддерживает американо-иранские ядерные переговоры и надеется на их положительные результаты.

При этом Вашингтон два дня подряд вводил новые санкции против Тегерана. 13 мая под ограничения попали около 20 компаний, входящих в сеть, долгое время поставлявшая иранскую нефть в Китай. А 14 мая в черный список были включены предприятия, причастные к производству компонентов для баллистических ракет.

Кроме того, в Управлении энергетической информации США сообщили, что за неделю запасы сырой нефти в американских хранилищах увеличились на 3,5 млн баррелей – до 441,8 млн баррелей. Это опровергло все прогнозы аналитиков, которые предполагали, что запасы сократятся на 1,1 млн баррелей.

Аналитик IG Тони Сикамора утверждает, что это также оказывает давление на цены, как и фиксация прибыли после того, как котировки нефти подскочили до максимума своего ценового диапазона в $55-65 за баррель. «По моим прогнозам, в течение следующего месяца или около того мы продолжим наблюдать рыночный диапазон, однако, если не произойдет неожиданного геополитического шока, то когда диапазон выйдет из-под контроля, цена упадет до $50 за баррель», – говорит эксперт.

На цены на нефть может ударить и решения Организации стран-экспортеров нефти и связанных с ней производителей (ОПЕК+). Члены картеля договорились увеличить добычу, хотя в среду ОПЕК снизила свой прогноз касательно увеличения добычи нефти в США и других производителей за пределами ОПЕК+ в этом году.

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