«Родитель может в любой момент написать донос» 3 15.05.2025, 16:16

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иллюстративное фото

Учительницу из Беларуси обвинили в «нелояльности» после школьной драки.

Во время школьного выезда двое подростков сцепились в драке. Учительница разняла их, поговорила с родителями, надеясь на понимание.

Но вместо поддержки получила письмо, полное обвинений, где главное — не поведение ребенка, а «политическая лояльность» педагога, пишет ex-press.by.

«Возможная нелояльность власти Лукашенко»

– Работаю в школе давно, – говорит героиня этой истории Ольга* (не называем ни ее настоящего имени, ни города). – Знаю, кто из детей на что способен. Но такого я не ожидала.

Драка произошла во время школьного мероприятия. По словам учительницы, это был стандартный выездной день — дети, автобус, актовый зал в районном центре:

— Двое мальчишек подрались прямо на выходе. Один из них — мой ученик, второй — из параллели. Сцепились серьезно, успокаивать было тяжело. Словно всю злость мира друг на друга вывалили. Я их разняла, сама с сердцем потом лежала. Это было некрасиво, ужасно, но я справилась.

После инцидента учительница позвонила родителям своего ученика, попросила подойти в школу:

– Объяснила, что ситуация непростая, что нужно бы с психологом поговорить. Они сначала вежливо соглашались, обещали, что «большого шума не будет». Мама работает в идеологии, папа — тоже «в ранге». Договорились по-хорошему, вроде...

На следующий день директор школы вызвал Ольгу в кабинет и вручил письмо. Как вспоминает героиня, бумага была «исписана гадостями от и до».

— Мне его дали прочитать. Якобы я вела себя агрессивно, повышала голос, морально травмировала ребенка. И вдруг среди этих абсурдных обвинений — фраза: «возможная нелояльность власти Лукашенко». Тут мне стало по-настоящему страшно и смешно одновременно.

Учительница признается: она не активистка, просто давно работает в образовании и все видит.

— Грустно, страшно и смешно. Потому что родителям придется жить с этим мальчиком всю жизнь. А я по своему опыту уже знаю, что из этого сынули получится. В лучшем случае — тихий алкаш. Он уже сейчас неуправляемый, грубый, с ненавистью в глазах. И я им не завидую... Но и мне терпеть это чадо еще два года, пару лет ада. Как пережить все это, не понимаю...

Учительница не уверена, стоит ли ей продолжать работать в системе, где родитель, приближенный к власти, может в любой момент исписать донос — и тебя никто не защитит:

– Не просто сложно. Сейчас понимаю, что это и опасно. Стать «нелояльной» можно просто потому, что попыталась разнять драку. А что, если это и правда начало конца? Моего. Или школы. Или всей этой страны...

«Лояльность — важнее компетентности»

— История Ольги — это пример эмоционального и профессионального выгорания, вызванного не только напряженной ситуацией с детьми, но и токсичной, авторитарной системой, в которой учитель не чувствует ни защиты, ни уважения, — комментирует ситуацию психолог Марина Пташук.

— Когда педагог сталкивается с агрессией — будь то от учеников или от родителей — это всегда удар. Но куда опаснее, когда за личной местью или семейными конфликтами стоит государственная структура, в которой донос важнее правды, а лояльность — важнее компетентности.

С психологической точки зрения Ольга переживает травму двойного уровня: профессиональную (нарушение доверия между школой, родителями и администрацией) и личностную (страх, бессилие, разочарование в профессии). Такое сочетание часто ведет к депрессии, хронической тревоге, соматическим симптомам.

Фраза «пара лет ада» звучит не как метафора, а как реальное описание состояния человека, которого оставили одного на передовой. И это не только история одной учительницы — это симптом системы, в которой воспитание подменено страхом, а справедливость — идеологией.

Важно, чтобы специалисты — психологи, правозащитники, журналисты — продолжали говорить об этом. Потому что молчание — это то, что делает нас всех уязвимыми.

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