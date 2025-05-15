Путин уволил главкома Сухопутных войск России 4 15.05.2025, 20:35

3,468

Олег Селюков находился на этом посту с 2014 года.

Главнокомандующий сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал 15 мая правитель РФ Владимир Путин.

Олег Селюков перешел на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

9 мая генерал армии Олег Салюков командовал парадом Победы на Красной площади.

Кто займет должность главкома сухопутных войск РФ, пока не сообщается. Салюков находился на этом посту с 2014 года, пишут «Важные истории».

В 2023 году Русская служба ВВС выяснила, что его семья зарабатывает на военных праздниках. Его невестка Дина Салюкова владеет креативным агентством HQ Agency, которое занимается организацией военных и патриотических мероприятий. Среди ключевых клиентов — Минобороны, МГИМО, власти Тульской области, мэрия Москвы и ГБУ «Автомобильные дороги».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com