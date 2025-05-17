Какой чай полезнее - черный или зеленый? 2 17.05.2025, 9:10

Названы уникальные преимущества каждого напитка.

Черный и зеленый чай изготовлены из одного растения - Camellia sinensis. Вы не ошибетесь, выбрав любой из них, однако есть некоторые тонкие различия между этим напитками, которые могут повлиять на ваш выбор, пишет Verywellhealth.

И зеленый, и черный чай содержат определенный тип антиоксидантов, который называется флавоноидами. Эти соединения, как известно, обладают противовоспалительными свойствами, замедляют старение, защищают от ряда недугов, в частности от сердечных и неврологических.

Ученые утверждают, что черный чай может содержать больше флавоноидов, чем зеленый. Одно крупное исследование показало, что употребление двух или более чашек черного чая в день было незначительно связано с более низким риском смерти от сердечных заболеваний и инсульта.

Между тем употребление зеленого чая связано с более низким риском высокого кровяного давления по сравнению с черным чаем. Кроме того, зеленый чай замедляет старение, тогда как черный - нет.

Как зеленый, так и черный чай содержат кофеин и аминокислоту под названием L-теанин, которая влияет на здоровье мозга. Зеленый чай обычно содержит немного больше L-теанина.

В каждом напитке также есть уникальные антиоксиданты. В черном чае это теафлавины, которые могут защитить ваши жировые клетки от повреждения, а в зеленом - мощный антиоксидант под названием эпигалокатехин-3-галат (EGCG), который может защищать от старения, неврологических заболеваний, повреждения печени.

Эти два чая по-разному обрабатываются. Листья черного чая окисляются, то есть перед сушкой они подвергаются воздействию воздуха. Листья же зеленого чая не окисляются. Стоит отметить, что окисление уменьшает количество активных соединений.

Что касается вкуса, черный чай имеет крепкий, насыщенный аромат. С другой стороны, у зеленого чая, как правило, более легкий, более травянистый вкус.

Еще одна разница - в содержании кофеина. Черный чай обычно имеет его больше. В одной чашке напитка объемом 230 мл - около 47 миллиграммов кофеина, тогда как в чашке зеленого - около 29 мг. Однако содержание кофеина может зависеть от марки чая и способа его приготовления. Оба напитка содержат меньше кофеина, чем чашка кофе.

Какой чай полезнее

Хотя эти чаи несколько отличаются по составу антиоксидантов и кофеина, оба варианта полезны для здоровья. Они содержат флавоноиды, которые могут улучшить здоровье сердца и мозга. На самом деле нет более «здорового» варианта.

Всем ли можно употреблять черный и зеленый чай

Зеленый и черный чаи, как правило, являются безопасными напитками для большинства людей, которые можно пить в умеренном количестве - до 4 чашек в день. Однако возможны некоторые побочные эффекты, особенно если их употреблять в очень больших количествах. Это:

- проблемы, связанные с кофеином: если у вас чувствительность к кофеину, могут возникнуть тревога, бессонница, нервозность, учащенное сердцебиение или головная боль.

- проблемы с пищеварением: может возникнуть тошнота или раздражение желудка.

- взаимодействие с лекарствами: чай может взаимодействовать с препаратами от кровяного давления, антикоагулянтами, некоторыми видами антидепрессантов.

- окрашенные зубы: черный чай может вызвать изменение цвета зубов. 14

Если вы планируете пить много чая, стоит поговорить со своим врачом, чтобы убедиться, что напиток не взаимодействует с вашими лекарствами.

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