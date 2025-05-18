В Беларуси сильнее всех в ЕАЭС выросли цены производителей мяса и молочки 18.05.2025, 15:16

Но рекорд по дороговизне побил другой продукт.

Производители продуктов животного происхождения в Беларуси подняли цены на 12% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом пишет издание «Белoрусы и рынок» со ссылкой на данные Евразийской экономической комиссии. Это самый высокий показатель среди стран ЕАЭС. В России, например, цены на животные продукты от поставщиков повысились на 8,5%.

По пшенице капусте, свекле и моркови мы на втором месте по дешевизне в ЕАЭС. Зато в Беларуси самый дорогой репчатый лук — 398 долларов за тонну.

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