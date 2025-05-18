В Беларуси сильнее всех в ЕАЭС выросли цены производителей мяса и молочки
- 18.05.2025, 15:16
Но рекорд по дороговизне побил другой продукт.
Производители продуктов животного происхождения в Беларуси подняли цены на 12% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом пишет издание «Белoрусы и рынок» со ссылкой на данные Евразийской экономической комиссии. Это самый высокий показатель среди стран ЕАЭС. В России, например, цены на животные продукты от поставщиков повысились на 8,5%.
По пшенице капусте, свекле и моркови мы на втором месте по дешевизне в ЕАЭС. Зато в Беларуси самый дорогой репчатый лук — 398 долларов за тонну.