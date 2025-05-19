Страны Балтии разрабатывают правила для борьбы с «теневым флотом» РФ 19.05.2025, 7:30

Могут быть введены санкции и ограничено движение через проливы.

Европейские страны в рамках Совета государств Балтийского моря (СГБМ) разработают правила обращения с судами «теневого флота» России. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, пишет Delfi.

«Мы будем координировать и разрабатывать общие правила в рамках СГБМ о том, как действовать в случаях, когда суда не подчиняются инструкциям или когда суда классифицируются как теневой флот и вообще не имеют флага, как это было на этот раз. Они не должны подпадать под действие международных правовых норм, которые защищают их юрисдикцию», — отметил Будрис, говоря об инциденте, когда Эстония на этой неделе в своих экономических водах пыталась задержать танкер «теневого флота».

Литовский министр также отметил, что Совет обсудил возможность ограничения движения судов «теневого флота» через проливы и расширение списка санкций в отношении них.

«Еще одна мера — синхронизация всех имеющихся списков судов, находящихся в разных санкционных списках, в разных юрисдикциях. Это США, Соединенное Королевство и ЕС. Нам нужно расширить этот список. После 17-го пакета там 350 судов, нам нужно его полностью заполнить, чтобы еще больше снизить возможности России использовать флот и представлять для нас угрозу», — отметил Будрис.

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