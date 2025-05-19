В Беларуси намерены ввести изменения по выдаче кредитов населению 19.05.2025, 11:22

1,520

Кого они затронут?

В Беларуси намерены ввести изменения по выдаче кредитов населению. Готовится соответствующий законопроект.

Законопроектом хотят индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые не занимаются микрофинансовой деятельностью, запретить выдавать кредиты физлицам. Исключение намерены сделать для займов, которые наниматели выдают своим работникам.

Также лукашисты планируют ввести запрет на выдачу займов под залог единственного жилого дома или квартиры.

«Запрещается использование в рекламе рекламодателей, не являющихся микрофинансовыми организациями, в том числе в их наименованиях, слов «заем», «микрозаем«», «микрофинансирование», «деньги в долг» или производных от этих слов», — сообщают в парламенте про еще одно возможное новшество.

Что могут изменить для тех, кто занимает у других людей

В законопроекте также прописали запрет на то, чтобы в договорах займа между физлицами суммы прописывали в иностранной валюте. Это требование не касается ИП. Еще одно исключение — такое соглашения между близкими родственниками. Это среди прочего это супруги, родители, дети, родные братья и сестры, бабушки и дедушки.

Проще говоря, если вы дадите в долг кому-то из своих друзей и оформите договор займа, то суммы в нем нужно указать в иностранной валюте будет нельзя, если изменения в итоге утвердят.

Законопроект также предусматривает ограничения по размерам процентов и неустойки (штрафа, пени), которые можно взыскать по договорам займа между физлицами.

Как уточняют чиновники, законопроект подготовили для того, что ввести дополнительную защиту прав и имущественных интересов белорусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com