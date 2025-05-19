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В Беларуси ввели запрет на лов одного вида рыб

  • 19.05.2025, 12:05
В Беларуси ввели запрет на лов одного вида рыб
иллюстративное фото

Нарушителям грозят не только внушительные штрафы.

С 19 мая в Брестской и Гомельской областях Беларуси начал действовать запрет на вылов сома обыкновенного. Как сообщается, эти ограничения, направленные на «сохранение популяции» рыбы, продлятся по 19 июня. Нарушителям грозят не только внушительные штрафы, но и, в отдельных случаях, уголовная ответственность, пишет «Телеграф».

В других регионах страны — Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской областях — аналогичный запрет должен начать действовать позже, с 31 мая по 1 июля. Как пояснили специалисты природоохраны, такие сроки связаны с периодом нереста у сома, когда он «покидает привычные места обитания» для размножения и становится «лёгкой добычей».

Важно помнить, что случайно пойманного сома в запретный период «необходимо немедленно выпустить в водоём в любом виде».

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.16.25 КоАП Республики Беларусь, которая влечёт за собой наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин (420-1260 рублей). Кроме того, возможна конфискация орудий лова.

Помимо общего штрафа, за каждую незаконно добытую особь сома во время запрета нарушителю придётся заплатить ещё 12 базовых величин (504 рубля).

Кроме того, КоАП Беларуси предусмотрел «административку» и за нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей территории на расстоянии 1 километра от береговой линии с рыбой, лов которой во время нереста запрещён. Согласно ч.3 ст. 16.25, за это грозит штраф до 30 базовых величин (1260 рублей).

Если же общий ущерб от нелегальной рыбалки превысит 100 базовых величин, может быть возбуждено и уголовное дело по статье 281 УК РБ.

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира призвала граждан соблюдать установленные меры, отмечая, что это «не только способ избежать штрафов, но и вклад в сохранение биоразнообразия белорусских рек и озёр».

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