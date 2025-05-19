В Беларуси ожидается подорожание гибридных автомобилей 1 19.05.2025, 16:19

1,894

иллюстративное фото

Это коснется как новых партий, так и автомобилей на складах и в шоурумах.

Рынок автомобилей в Беларуси готовится к отмене льгот на НДС, что может поднять цены более чем на 20%. Ситуацию прояснили в автоцентре «ДрайвМоторс».

В случае отмены льгот на ввозной НДС подорожают как новые партии, так и автомобили на складах и в шоурумах.

Уже известно, что это не коснется классических электрокаров. Зато в зоне риска – иномарки с бензиновым или дизельным двигателем для подзарядки электромотора. А ведь на последовательные гибриды приходится более 90% продаж «зеленых» автомобилей.

Как отмечают в «Драйвмоторс», на такие авто белорусы пересаживаются охотнее, чтобы не зависеть от географии зарядной инфраструктуры.

«В случае отмены льгот, по нашей оценке, цены для покупателей вырастут более чем на 20%. Продажи в любом случае продолжатся, а на первый план могут выйти бюджетные комплектации», – уверяют там.

Пока же, как подчеркивают в автоцентре, спрос на гибриды высокий: те, кто погружены в тему, стараются совершить покупку как можно раньше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com