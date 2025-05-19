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В Беларуси ожидается подорожание гибридных автомобилей

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  • 19.05.2025, 16:19
  • 1,894
В Беларуси ожидается подорожание гибридных автомобилей
иллюстративное фото

Это коснется как новых партий, так и автомобилей на складах и в шоурумах.

Рынок автомобилей в Беларуси готовится к отмене льгот на НДС, что может поднять цены более чем на 20%. Ситуацию прояснили в автоцентре «ДрайвМоторс».

В случае отмены льгот на ввозной НДС подорожают как новые партии, так и автомобили на складах и в шоурумах.

Уже известно, что это не коснется классических электрокаров. Зато в зоне риска – иномарки с бензиновым или дизельным двигателем для подзарядки электромотора. А ведь на последовательные гибриды приходится более 90% продаж «зеленых» автомобилей.

Как отмечают в «Драйвмоторс», на такие авто белорусы пересаживаются охотнее, чтобы не зависеть от географии зарядной инфраструктуры.

«В случае отмены льгот, по нашей оценке, цены для покупателей вырастут более чем на 20%. Продажи в любом случае продолжатся, а на первый план могут выйти бюджетные комплектации», – уверяют там.

Пока же, как подчеркивают в автоцентре, спрос на гибриды высокий: те, кто погружены в тему, стараются совершить покупку как можно раньше.

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