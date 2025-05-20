закрыть
20 мая 2025, вторник, 20:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио: США не прекращали поставки оружия Украине

  • 20.05.2025, 19:49
  • 1,034
Рубио: США не прекращали поставки оружия Украине

Вашингтон продолжает уже согласованные Конгрессом поставки.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военная помощь Украине не прекращалась. Вашингтон продолжает уже согласованные Конгрессом поставки, но пока не принято решение о запросе средств на другие пакеты помощи.

«Эта программа не была отменена. Они продолжают получать оружие», — сказал Марко Рубио на слушаниях в Сенате. «Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительным финансированием. Но все, что было утверждено и выделено Конгрессом, продолжает направляться», — подчеркнул госсекретарь США.

Украинские власти сообщали, что поставки помощи, утвержденные еще при администрации Джо Байдена, завершатся летом 2025 года. В офисе Владимира Зеленского утверждали, что пока вопрос о новых пакетах помощи с Вашингтоном не обсуждался.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров