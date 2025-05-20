Рубио: США не прекращали поставки оружия Украине 20.05.2025, 19:49

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Вашингтон продолжает уже согласованные Конгрессом поставки.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военная помощь Украине не прекращалась. Вашингтон продолжает уже согласованные Конгрессом поставки, но пока не принято решение о запросе средств на другие пакеты помощи.

«Эта программа не была отменена. Они продолжают получать оружие», — сказал Марко Рубио на слушаниях в Сенате. «Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительным финансированием. Но все, что было утверждено и выделено Конгрессом, продолжает направляться», — подчеркнул госсекретарь США.

Украинские власти сообщали, что поставки помощи, утвержденные еще при администрации Джо Байдена, завершатся летом 2025 года. В офисе Владимира Зеленского утверждали, что пока вопрос о новых пакетах помощи с Вашингтоном не обсуждался.

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