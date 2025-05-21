США официально приняли от Катара «летающий дворец» для Трампа 4 21.05.2025, 21:10

3,288

Самолет стоит около $200 миллионов.

Соединенные Штаты получили реактивный самолет Boeing 747 в подарок от правительства Катара. Теперь Военно-воздушные силы должны быстро его обновить, чтобы использовать как новый самолет Air Force One для президента США Дональда Трампа.

Об этом в среду, 21 мая, сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, пишет The New York Times.

«Министр обороны принял Boeing 747 из Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами. Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и учесть функциональные требования к самолету, который используется для перевозки президента Соединенных Штатов», — заявил Парнелл.

Самолет, который стоит около 200 миллионов долларов, потребует значительных доработок, прежде чем его можно будет считать достаточно безопасным для перевозки Трампа, признали представители Пентагона.

«Любой гражданский самолет потребует для этого значительных модификаций. Сейчас мы не рассматриваем, что нужно для этого конкретного самолета», — заявил во вторник во время выступления в Сенате Трой Майнк, министр ВВС США.

Этот план вызвал беспокойство среди членов Конгресса, пишет NYT. Они опасаются, что Трамп может давить на Военно-воздушные силы США, чтобы модернизацию самолета провели слишком быстро, из-за чего могут не успеть установить важные системы безопасности — в частности, противоракетную защиту или защиту от электромагнитного импульса после ядерного взрыва.

Сенатор-демократ от Иллинойса Тамми Дакворт заявила во время слушаний, что ее беспокоит возможное давление на военных сократить расходы на безопасность, если Трамп будет настаивать, чтобы самолет был готов как Air Force One уже к 2029 году.

Этот подарок также вызвал вопросы как у демократов, так и у республиканцев в Конгрессе, которые обеспокоены тем, что Катар может пытаться ненадлежащим образом повлиять на Трампа, или что сам самолет может иметь устройства для прослушивания, пишет издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com