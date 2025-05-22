Позор на глазах у Ким Чен Ына: в КНДР повредили новый боевой эсминец
- 22.05.2025, 7:46
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При спуске на воду.
В среду в Северной Кореи случился «серьезный несчастный случай». В ходе церемонии спуска на воду нового эсминца, которую курировал лидер страны Ким Чен Ын, судно случайно повредили.
Об этом сообщает Bloomberg.
Инцидент произошел из-за «неопытного командования и оперативной халатности». В результате случившегося, некоторые участки киля военного корабля были разрушены, а носовая часть не смогла покинуть судоходный стапель.
Ким поклялся разобраться с виновными в «безответственных ошибках» на пленуме Центрального комитета партии, который состоится в июне. Также он приказал завершить ремонт корабля до следующего месяца.
Отметим, что в прошлом месяце Ким представил новый эсминец водоизмещением 5 тысяч тонн. Он заявил, что это значительный шаг вперед на пути к его цели по расширению оперативного диапазона и возможной упреждающего удара его вооруженных сил ядерным оружием.
Глава КНДР сказал, что наращивание вооружений стало ответом на предполагаемые угрозы со стороны США и их союзников в Азии, которые расширяют совместные военные учения на фоне растущей напряженности вокруг ядерной программы Северной Кореи. Он добавил, что приобретение атомной подводной лодки станет его следующим большим шагом в укреплении его флота.