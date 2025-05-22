Несовершеннолетняя школьница умерла в больнице в Ельске 22.05.2025, 12:49

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Ей было 14 лет.

В Ельской центральной районной больнице умерла несовершеннолетняя девочка. Ей было 14 лет, сообщила газета райисполкома «Народный голос» после того, как информация начала обсуждаться в соцсетях, пишет «Флагшток».

Согласно официальным данным, в Ельский РОВД 17 мая поступило сообщение из ЦРБ о смерти в реанимационном отделении несовершеннолетней. Следственный комитет проводит проверку.

«После проведения процессуальных действий и проверочных мероприятий по данному факту будет дана правовая оценка, в том числе и действиям лиц, оказывавших медицинскую помощь», — сообщил начальник Ельского РОСК Алексей Власенко.

Канал «Караельск» в TikTok рассказал неофициальные подробности. По данным ресурса, в больницу девочку привез отец — у ребёнка были кашель и хриплые звуки в груди. Через несколько часов после госпитализации доктор сообщила семье, что состояние девочки резко ухудшилось: она впала в кому и была переведена в реанимацию.

Родители приехали в больницу и на протяжении четырёх часов, до шести вечера, ждали прибытия реанимационной бригады из Мозыря. Приехали двое медиков, которые в итоге отказались от транспортировки из-за тяжёлого состояния ребёнка.

Затем была вызвана бригада из Гомеля, которая прибыла только около 00:00. Через некоторое время отцу сообщили о смерти дочери. В данный момент врач, лечившая девочку, продолжает работать.

Канал выражает надежду, что трагедия привлечёт внимание к нехватке профильных специалистов в региональных медицинских учреждениях.

Видео собрало сотни комментариев, в некоторых из которых пользователи выражают своё видение ситуации.

Как утверждает один из комментаторов, «всё произошло из-за доктора, который поставил неправильную капельницу» — у ребёнка была аллергия на антибиотик.

«Об этом доктор просто мог не знать, а молниеносная форма анафилактического шока — это не что-то новое! Поэтому вины доктора здесь нет», — ответили пользователю.

«Нормальные доктора всегда делают пробу на антибиотик!» — возразил другой комментатор.

Другие пользователи возмутились тем, как долго ехали медики из соседнего города: «Как можно ждать бригаду 4 часа из Мозыря? Там ехать 30 минут — это говорит о некомпетентности сотрудников».

В комментариях также упоминается видео отца ребёнка, в котором он рассказывает о том, что произошло. Но на его странице этого видео уже нет — вероятно, силовики заставили удалить ролик.

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