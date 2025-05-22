Украина продлила антидемпинговые пошлины на белорусский цемент 22.05.2025, 15:05

Еще на пять лет.

Украина продлила на 5 лет действие введенных в 2019 году антидемпинговых пошлин на импорт в страну цемента из Беларуси, Молдовы и России, а также металлопроката с антикоррозионным покрытием из Китая и РФ, сообщил украинский информационный портал о финансовых рынках fixygen.ua со ссылкой на информацию Министерства экономики.

Решение о продлении действия пошлин, как заявлено, приняла межведомственная комиссия по международной торговле.

Отмечается, что в части белорусского цемента размер пошлины составляет 57,03%, цемента из Молдовы — 94,46%, РФ — 114,95%.

При этом не уточняется, поступает ли цемент из Беларуси и РФ на рынок Украины после начала российской агрессии в феврале 2022 года, поддержанной официальным Минском.

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