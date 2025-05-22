«Тут мяса нет вообще» 1 22.05.2025, 18:16

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Белоруска оказалась недовольна ребрышками барбекю от известного производителя.

Белоруска рассказала в TikTok, что купила свиные ребрышки для барбекю от агрокомбината «Дзержинский», но осталась ими недовольна еще до приготовления. Женщину не устраивает количество мяса на ребрах. Ролик набрал более 55 тысяч просмотров почти за сутки, передает «Зеркало».

«Тут мяса нет вообще от слова «совсем», — утверждает автор видео. — Что есть, простите меня, что?»

По ее словам, на ребрышках есть только «один-единственный» кусочек мяса. Женщина считает, что это ненормально и говорит в конце ролика: «За что мы платим деньги? Вы кости суете в вакуумную упаковку».

Ребрышки для барбекю от агрокомбината «Дзержинский.

Под видео оставили более трех сотен комментариев, популярные среди них такие:

«Это капец, конечно. Везде стараются обмануть, ну неужели люди, которые это производят, хотели бы сами это есть?»

«На ребрах должен быть пласт мяса — если там указано, что они для запекания. Если как на видео, то это набор для бульона».

«Если бы люди побольше выставляли претензии к продукции, то товар бы улучшился».

«Лучше на развес брать и видеть что. Потом самому замариновать. Чем кота в мешке».

«Я, бывает, поражаюсь, как они так обрезают, что там мяса нет. Мы держали своих свиней и самым острым ножом я б не смогла так обрезать».

«Ребрышки — это когда внутри мяса, хрящевые нежные косточки. А это рагу».

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