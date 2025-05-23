«Это что, отдых для миллионеров?»11
- 23.05.2025, 10:25
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Белорусы свозили детей в минский аквапарк и удивили потраченной на поездку суммой.
Белоруска рассказала в TikTok, во сколько обошлась ее семье однодневная поездка в Минск: она, муж и двое детей провели выходной в аквапарке «Лебяжий». По словам девушки, на все ушло около 700 рублей. История вызвала бурную реакцию в комментариях — многие удивились, что такой отдых может стоить чуть ли не как целый отпуск, пишет «Зеркало».
В общую сумму вошли расходы на дорогу из деревни в Минск — около 300 километров туда и обратно, причем только бензин обошелся в 100 рублей. По пути семья остановилась на заправке, где купила кофе и перекус детям, а также стеклоомывайку — еще плюс 60 рублей.
Посещение самого аквапарка заняло большую часть дня. Вместо запланированных восьми часов семья провела там около шести с половиной: дети проголодались раньше времени. Билеты с купонами обошлись в 351,50 рубля. На еду в «Лебяжьем» ушло 125 рублей — купили фри, бургеры, коктейли и колу. После аквапарка заехали в Burger King, где оставили еще 50 рублей. Итоговая сумма составила почти 700 рублей, и это без учета покупки новой зарядки для телефона, которая сломалась в дороге.
@tsvilevichtoma13 ♬ Mysterious and sad BGM(1120058) - S and N
Мнения в комментариях разделились: одни считают такие траты оправданными ради качественного семейного отдыха, другие — излишними и предпочли бы более экономичные варианты.
• «Это что, отдых для миллионеров?»
• «700 рублей за один день? Да на эти деньги можно неделю отдыхать в деревне!»
• «Аквапарк — удовольствие не из дешевых, особенно с детьми».
• «Цены на еду в аквапарке просто космос, лучше брать с собой перекус».
• «Мы были там летом — очереди огромные, а еда дорогая и невкусная».
• «Семейный отдых в Минске становится все менее доступным для обычных людей».
• «Зачем ехать в Минск, если можно найти развлечения поближе и дешевле?»
• «Лучше бы потратили эти деньги на поездку к бабушке в деревню — и дешевле, и душевнее».
• «Планировали поездку в Лебяжий, но после таких отзывов передумали».
• «Нужно заранее планировать бюджет, чтобы избежать неожиданных трат».
• «С учетом всех расходов, лучше выбрать другое место для отдыха».
• «Аквапарк — это хорошо, но не за такие деньги».